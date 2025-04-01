ФСЗН назвал белорусские организации, которые в апреле решили «выборочно проверить»

Опубликовано: 01.04.2025 11:27 , Обновлено: 01.04.2025

Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) Минтруда Беларуси опубликовал план выборочных проверок на апрель 2025 года. В перечень субъектов хозяйствования, к которым придут с проверкой в следующем месяце, вошли 25 организаций по всей стране.

Это более чем вдвое меньше, чем было запланировано на март 2025 года, когда в списке значилось 53 субъекта хозяйствования.

Наибольшее число проверок в апреле намечено в Минской области (8), минимальное — в Витебской (1). В остальных регионах планируется провести от 2 до 4 проверок.

В список на апрель попали самые разные субъекты:

госпредприятия (УП ЖКХ Миорского района, Ельский лесхоз),

госучреждения (Лунинецкий ЦГиЭ, Кореличская ветстанция, Гимназия-колледж искусств г. Молодечно),

филиалы крупных организаций (Вокзал станции Брест-Центральный, филиал ОАО «Белэлектромонтаж»),

частные компании (ЧУПП «Севласт», ООО «ПЦЦ Консьюмер Продактс Навигатор», ОДО «Асопс»),

акционерные общества различного профиля (ОАО «Ольса», ОАО «Рованичи», ОАО «140 ремонтный завод»),

а также научно-исследовательские институты (Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского).

Полный перечень организаций, подлежащих проверке в апреле, размещён на официальных ресурсах ФСЗН.

Стоит напомнить, что в ходе таких выборочных проверок органы ФСЗН, как правило, контролируют правильность начисления и полноту уплаты обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование. Также проверяется целевое использование средств госстраха на выплату пособий (по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, детских пособий, на погребение) и корректность сведений для персонифицированного учёта.

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