"Фразы, которые говорит каждый белорус" — В TikTok поспорили, что никогда не произносят и что "удивило"

🎥 Видео

Опубликовано: 21.10.2024 15:12 , Обновлено: 21.10.2024

Одна из жительниц Республики опубликовала на просторах TikTok короткое видео, в котором перечислила 5 фраз из лексикона "каждого белоруса". По её мнению, все мы время от времени используем такие реплики, как: "Встретимся на "Еврике", "Достань мою байку из шуфлядки", "Сколько это в долларах?", "Беларусь, а не Белоруссия" и "Стой, красный". Однако со списком автора согласились не все, выдвинув собственные версии.

Так, например, ТОП фраз “каждого белоруса” предложили дополнить следующими: “Пойду в город”, “Дай бусю”, “Пошли тудой” и др. При этом любопытно, что многие пользователи в комментариях не знали значения фразы “Встретимся на “Еврике”, интересуясь у автора ролика, что это за “Еврик” такой?

“Встретимся на “Еврике”? Это чё, в синагоге в смысле?” — то ли в шутку, то ли всерьёз спросил один из мужчин.

“Я “Евриком” не только “Евроопт” называю, но и “Евросоюз”, — поделился под видео один из подписчиков TikTok. Другой объяснил: “Магазин “Евроопт” в каждом городе есть. Обычно либо в центре города, либо там сходки по вечерам, вот люди и привыкли говорить, что “встретимся на “Еврике”.

“У нас в семье почему-то в евро всё переводят. Остальное — в точку”, — написала в комментариях ещё одна белоруска. Другая добавила: “Лично я согласна с 4, остальное не употребляю. И в доллары давно не перевожу, а в евро — да!”

Ранее Telegraf.news писал, что минчанин показал, “как чисто” в белорусских лесах. Вместе с группой единомышленников-экоактивистов он периодически отправляется в лес куда-нибудь под Минском и всегда возвращается с полными пакетами — не грибов и не ягод, а мусора, которого в лесах, по словам мужчины, “просто завались”.

«Эльфы вас благодарят!» — Экоактивист показал, «как чисто» в белорусских лесах