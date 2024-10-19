«Эльфы вас благодарят!» - Экоактивист показал, «как чисто» в белорусских лесах

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Опубликовано: 19.10.2024 13:41 , Обновлено: 19.10.2024

Минчанин Артур Статкевич показал, "как чисто" в белорусских лесах. Вместе с группой единомышленников-экоактивистов он периодически отправляется в лес куда-нибудь под Минском и всегда возвращается с полными пакетами - но отнюдь не грибов и не ягод, а мусора, которого в лесах, по словам мужчины "просто завались".

Судя по видеороликам, которые мужчина выкладывает на платформе TikTok под ником arturstatkevich, такие лесные “прогулки” стали для него хорошей традицией. В один из последних походов он вместе с другими экоактивистами решил отправиться в лес у агрогородка Михановичи под Минском.

Листы полиэтилена, пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, алюминиевые банки, старые автомобильные покрышки - вот далеко не полный список “улова” экоактивистов, которые “работали” на добровольных началах. По словам автора ролика, весь мусор они складывают в пакеты и выносят к дороге, где их забирают работники лесничества. Как отметил мужчина в другом своём ролике, на то, чтобы набрать целый мешок мусора, уходит “буквально 10 минут”.

Автор ролика отметил, что сам “кайфует от уборки леса” и находит этот процесс “очень успокаивающим” и, судя по комментариям, такие “акты волонтёрства” практикуют многие, а те, кто не участвует в такого рода активностях, как минимум горячо поддерживают начинания других

“Чистота и порядок, спасибо за такой пример”, - написала одна из зрительниц.

“Вас лесные эльфы благодарят! И я благодарю!” - присоединилась к ней другая.

“Надеюсь, что ваше видео посмотрит большое количество людей и хоть кому-то станет стыдно выбрасывать мусор не в положенном месте!” - выразила надежду на то, что доброе дело экоактивистов не останется незамеченным третья пользовательница соцсети.