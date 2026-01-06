FlyDubai продлила отмену на полеты в Минск

Опубликовано: 06.01.2026 14:47 , Обновлено: 06.01.2026

Известная авиакомпания FlyDubai из ОАЭ, которая устроила новогодне-рождественский коллапс белорусским туристам в конце декабря, решила продлить свой демарш. Изначально планировалось, что все рейсы компании в минском направлении будут отменены только 8 января 2026 года, но теперь туроператоров уведомили о новых сроках.

Как сообщили в Республиканском союзе туристических организаций, прямые рейсы компании в Минск откладываются как минимум до конца этой недели. 11 января 2026 года включительно - таков новый срок на перенос рейсов из Минска в Москву, озвученный пресс-службой FlyDubai туриоператорам.

Причины, по которым авиаперевозчик отказался летать напрямую в белорусскую столицу и вместо этого перенаправил эти рейсы в Москву, по-прежнему не называют. Как отметило издание Office Life, среди неофициальных версий, озвученных в соцсетях, в качестве причины называли слишком низкую пассажирскую загрузку на минском направлении.

Однако, сразу же после того, как было объявлено об отмене прямых рейсов по маршруту Минск-Дубай, национальный авиаперевозчик, компания “Белавиа” сам запустил дополнительный прямой рейс, не жалуясь при этом на нехватку пассажиров.

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Напомним, Fly Dubai - не единственная иностранная авиакомпания, из-за которой белорусским туристам в преддверии Рождества и Нового года пришлось экстренно перекроить свои планы и маршруты. Второй стала российская авиакомпания Red Wings, которая перед самыми праздниками перекроила график всех своих вылетов, включая международные чартеры, из-за внеплановых технических проверок.

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