FlyDubai опять отмена. Вот новая дата возобновления рейсов в Минск

Опубликовано: 12.01.2026 15:42 , Обновлено: 12.01.2026

Авиакомпания FlyDubai из ОАЭ, пообещавшая возобновить прямые полёты в Минск с 11 января, не выполнила своего обещания. Об этом сообщили сами клиенты компании, у которых были куплены билеты на рейс. Когда новая дата предполагаемого возобновления полётов?

По словам пассажиров, которые не смогли улететь прямым рейсом Минск-Дубай, о том, что компания так и не возобновит авиасообщение между двумя странами в обещанную дату (переносимую уже дважды), их уведомил сам оператор. В сообщении, полученном от компании, FlyDubai сослалась на некие “непредвиденные обстоятельства”, не вдаваясь в подробности.

Как отметило издание Office Life, в настоящий момент на сайте авиакомпании в расписании значатся прямые рейсы из Дубая в Минск, начиная с 16 января, а обратные рейсы из Минска в Дубай, соответственно, с 17 января. Однако гарантий того, что полёты действительно состоятся, после двух переносов сроков никто не даёт.

Напомним, причины, по которым авиаперевозчик в преддверии католического Рождества отказался летать напрямую в белорусскую столицу и вместо этого перенаправил свои минские рейсы в Москву, в FlyDubai не озвучивали. Среди неофициальных версий, озвученных в соцсетях, в качестве причины называли слишком низкую пассажирскую загрузку на минском направлении.

Две авиакомпании устроили новогодний коллапс белорусским туристам. Кому придётся менять маршрут на курорт? Однако, сразу же после того, как было объявлено об отмене прямых рейсов по маршруту Минск-Дубай, национальный авиаперевозчик, компания “Белавиа” сам запустил дополнительный прямой рейс, не жалуясь при этом на нехватку пассажиров.

Belavia отреагировала на коллапс из-за двух иностранных авиакомпаний