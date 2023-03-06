Фейковые «Евроопт» и Wildberries пообещали белорусам подарки. Как отличить?
Неизвестные люди от имени «Евроопта» и Wildberries начали рассылать белорусам сообщения в мессенджерах, в которых обещают подарки за определенные действия. Однако вестись на это не стоит.
Деньги и купоны на еду от имени «Евроопта»
Как сообщили в пресс-службе «Евроопта», в мессенджерах от имени торговой сети пользователям рассылают сообщения с предложением поучаствовать в опросе. За это обещают деньги или купон на продукты.
Вот как может выглядеть сообщение:
В настоящем «Евроопте» подчеркнули, что не проводят подобную акцию. И посоветовали:
- не переходить по указанной в сообщении ссылке;
- пожаловаться на публикацию;
- сообщить об этом на официальных страницах «Евроопт» в социальных сетях.
К слову, чтобы удостоверится, проводит ли торговая сеть те или иные акции, лучше зайти на сайт «Евроопта» в раздел “Новости”. Кроме того, в самом низу страницы, можно найти ссылки на официальные страницы компании в соцсетях (нажав на значок, вы перейдете в соответствующую соцсеть):
«Подарки» от имени Wildberries
В свою очередь некоторым белорусам начали приходить сообщения якобы от Wildberries. Там неизвестные предлагают получить подарки к 8 марта.
Подчеркнем, что на подобные ссылки переходить опасно — таким образом мошенники выманивают, например, данные банковских карт и списывают с них средства.
У Wildberries есть свой сайт (wildberries.by) и приложение, в которых интернет-магазин объявляет о различных акциях.