Фейковые «Евроопт» и Wildberries пообещали белорусам подарки. Как отличить?

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Опубликовано: 06.03.2023 15:38 , Обновлено: 06.03.2023

Неизвестные люди от имени «Евроопта» и Wildberries начали рассылать белорусам сообщения в мессенджерах, в которых обещают подарки за определенные действия. Однако вестись на это не стоит.

Деньги и купоны на еду от имени «Евроопта»

Как сообщили в пресс-службе «Евроопта», в мессенджерах от имени торговой сети пользователям рассылают сообщения с предложением поучаствовать в опросе. За это обещают деньги или купон на продукты.

Вот как может выглядеть сообщение:

В настоящем «Евроопте» подчеркнули, что не проводят подобную акцию. И посоветовали:

не переходить по указанной в сообщении ссылке;

пожаловаться на публикацию;

сообщить об этом на официальных страницах «Евроопт» в социальных сетях.

К слову, чтобы удостоверится, проводит ли торговая сеть те или иные акции, лучше зайти на сайт «Евроопта» в раздел “Новости”. Кроме того, в самом низу страницы, можно найти ссылки на официальные страницы компании в соцсетях (нажав на значок, вы перейдете в соответствующую соцсеть):

«Подарки» от имени Wildberries

В свою очередь некоторым белорусам начали приходить сообщения якобы от Wildberries. Там неизвестные предлагают получить подарки к 8 марта.

Подчеркнем, что на подобные ссылки переходить опасно — таким образом мошенники выманивают, например, данные банковских карт и списывают с них средства.

У Wildberries есть свой сайт (wildberries.by) и приложение, в которых интернет-магазин объявляет о различных акциях.