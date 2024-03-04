"Европочта" разрешила отправлять посылки за счет получателей. Но не всем

Опубликовано: 04.03.2024 16:35 , Обновлено: 04.03.2024

"Европочта" сообщила о возможности отправлять посылки теперь и за счет адресата. Кому доступна такая возможность?

С появлением новой опции получатель сможет оплачивать расходы за пересылку отправления, упаковку и наложенный платеж. Об этом служба доставки посылок “Европочта” рассказала порталу Office Life.

Пока новая функция доступна только юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Компания пообещала, что в будущем функция оплаты расходов получателем станет доступна и для физлиц.

Чтобы отправить посылку за счет получателя, достаточно выбрать эту опцию в личном кабинете клиента или же непосредственно в отделении “Европочты”. Интересно, что после получения посылки адресатом изменить условия оплаты нельзя.

«Это новый способ оптимизировать свой бизнес и повысить лояльность клиентов», - прокомментировал заместитель директора по развитию почтовых услуг ЗАО «Интернет-магазин Евроопт» Александр Яковлев.

Кстати, клиентам предложили также комбинированный способ оплаты: адресант и адресат могут разделить расходы.

За отправку посылки весом до 1 кг клиент, по информации компании, заплатит 3,79 белорусских рубля, от 1,01 до 2 кг — 4 рубля, а от 5 до 10 кг — 6,49 рубля. Крупногабаритные товары от 45 до 50 кг обойдутся в 29,99 рубля. Стоимость упаковки - от 0,35 до 5,5 белорусских рубля, зависит от размера.

А если получатель откажется от посылки или просто не заберет ее, то она вернется обратно. И в этом случае отправитель должен будет заплатить как за возврат, так и за пересылку и упаковку.

Ранее Телеграф рассказывал, кто - отправитель или получатель - должен заплатить за посылку, если адресат не забрал ее и она вернулась обратно.

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