Кому придется платить, если вашу посылку не забрал получатель? Узнали в «Белпочте»

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Опубликовано: 23.05.2023 16:16 , Обновлено: 23.05.2023

Бывает так, что вы продаете какую-то вещь, отсылаете ее покупателю наложенным платежом, а он ее не забирает и посылка приходит обратно. Как ее забрать? А если оставить ее там, какова ее дальнейшая судьба? Есть ответы.

Читательница рассказала Телеграфу свою историю.

Решила продать через Интернет одну вещь. Нашла покупательницу. Отослала посылку наложенным платежом, но она почему-то решила ее не забирать. И разумеется, за пересылку не оплатила. Вот как сейчас быть? Выходит, что мне нужно оплатить ее транспортировку в две стороны? А что будет, если я не приду на почту и не заберу ее? Какова будет судьба посылки?

[info_b]В РУП «Белпочта» ранее уже поясняли, что почтовое отправление принадлежит отправителю до момента его доставки (вручения) адресату, а последний имеет право отказаться получать письмо, посылку или бандероль.[/info_b]

Чтобы разобраться в этом вопросе, женщина связалась со специалистом «Белпочты».

Выяснилось, что да, чтобы забрать посылку обратно, отправителю нужно заплатить как за пересылку в одну сторону, так и обратно. Сумма зависит от веса бандероли. И только оплатив услуги почты отправитель сможет забрать свою вещь.

А если сумма, которую я заплачу за пересылку туда и обратно, окажется выше стоимости самой вещи и я не буду ее забирать, что будет с отправлением? – поинтересовалась женщина.

На этот счет, вПравилах про почтовые отправления сказано, что за хранение отправлений с адресата, в соответствии с установленными тарифами, по истечении семи календарных дней будет взыскиваться плата.

То есть, посылка может бесплатно ждать, пока ее заберут в почтовом отделении семь дней. Если адресат не забрал почтовое отправление за этот срок, то за каждый последующий день хранения он обязан заплатить 40 копеек (за хранение почтовых отправлений с пометкой «До востребования» плата не берется).

Если не представляется возможным вручить адресату почтовое отправление, оно хранится в отделении:

внутренние отправления ускоренной почты – 10 календарных дней;

международные отправления ускоренной почты – 14 календарных дней;

заказные письма с отметкой «Судебная повестка. С заказным уведомлением» – 7 календарных дней;

остальные почтовые отправления – 30 календарных дней.

По заявлению адресата или отправителя срок хранения может быть продлен на:

почтовые отправления, кроме отправлений ускоренной почты и заказных писем с отметкой «Судебная повестка. С заказным уведомлением» — до 60 дней;

внутренние отправления ускоренной почты — до 30 дней;

международные отправления ускоренной почты — до 30 дней.

Если никто не забрал почтовые отправления (посылки, бандероли, письма), после истечения указанных сроков они возвращаются отправителю.

Можно не забирать?

Если вы передумали забирать посылку или отказываетесь платить за хранение на почте адресованного вам «письма счастья» из ГАИ или налоговой – это ваше право.

В случае невозможности доставки (вручения) отправителю возвращенного почтового отправления или отказа отправителя от его получения, возвращенное почтовое отправление передается в нерозданные и временно хранится у оператора почтовой связи. Отправление будет храниться там шесть месяцев, после чего будет собираться специальная комиссия, которая и решит дальнейшую судьбу отправления.