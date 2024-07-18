Европейский пассажирский самолёт залетел в воздушное пространство Беларуси. Что произошло?

Опубликовано: 18.07.2024 17:07 , Обновлено: 18.07.2024

Два дня назад, 16 июля, латвийский пассажирский самолёт Airbus, который направлялся из Риги в Приштину, на 20 минут залетел в воздушное пространство Беларуси. Напомним, в 2021 году, после внезапной посадки самолёта Ryanair в Минске Агентство по авиационной безопасности Европейского Союза запретило все полёты над Беларусью.

В тематическом Telegram-канале “От винта. Авиация Беларуси” сообщили, что причиной нарушения воздушного пространства Республики стала… гроза. Другими словами, европейский лайнер лишь облетел непогоду на привычном маршруте следования.

Несмотря на санкции ЕС, которые ввели три года назад, для пассажирских самолётов существует ряд исключений. Так, например, запрет не полёт европейских авиакомпаний не распространяется на гуманитарные и санитарные рейсы, а также экстренные случаи (такие, как облёт грозовых туч или техническая неисправность).

Ранее Telegraf.news писал, что с 16 июля Латвия запретила въезд в страну автомобилям, которые зарегистрированы в Беларуси. Причиной столь радикального решения стал запрет, включённый в 8-й пакет санкций ЕС против Беларуси, о котором стало известно ещё в конце июня. Немного позже её примеру последовали Литва и Эстония.

Латвия запретила въезд всем белорусским автомобилям