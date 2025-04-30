"Это просто был треш" - Жители Могилева выстроились в огромную очередь. Что раздавали бесплатно?

🎥 Видео

Опубликовано: 30.04.2025 08:30 , Обновлено: 30.04.2025

На выходных в Могилеве заметили большую толпу людей у кинотеатра Starlight, которые пришли на раздачу бесплатной шаурмы. Обещано было 100 штук, а пришло людей куда больше. Несколько жителей Могилева поделилась видео, что там происходило.

Автор видео призналась, что людей было настолько много, что могло случиться всякое. “Это просто, был треш, организации никакой, чуть не затоптали один одного!!!” - написала она.

По словам женщины, толпа образовалась из-за обещания раздать 100 шт. шаурмы. “Это было жесть, подростки по головам шли, что б получить шаурму”, - написала она.

Другой комментатор в TikTok возмутилась под видео: “Каким нужно быть голодным ,чтоб пойти на такое ради какой-то лаваша. Жесть. Это массовое скопление даже опасно для жизни”.

Автор уточнила, что на самом деле, многие собравшиеся пришли не за шаурмой. “Там больше не голодные были, а подростки хотели встречи и фото сделать с блогерами. Все, было бы не плохо, если б организовали все правильно!” - считает она.

Впрочем, на другом видео все выглядит куда беззаботнее и без “треша”.

В любом случае, собралось на мероприятие людей не меньше, чем в очереди за билетом Лазарева. Ранее Telegraf.news писал, что похоже, большие очереди перед концертами российского поп-исполнителя Сергея Лазарева стали визитной карточкой его нынешнего тура по Беларуси.

Вслед за толпами в Гомеле, аналогичная картина наблюдалась в Могилёве и Гродно. Видео, демонстрирующие масштабное скопление людей у концертных площадок, снова появились в TikTok.

В Могилёве и Гродно тоже выстраивались гигантские очереди. Кто выступал с концертом?