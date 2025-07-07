«Это наша боль!» - Жители деревни под Барановичами пожаловались на сельский магазин, где «невозможно потратить деньги»

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Опубликовано: 07.07.2025 14:43 , Обновлено: 07.07.2025

Жители деревни Добрый бор Барановичского района Брестской области на днях выложили на видеоплатформе TikTok обращение к районным властям с требованием решить проблему с местным магазином. По словам авторов ролика, несмотря на то, что сама торговая точка исправно работает, потратить деньги там "просто невозможно" из-за недостаточного ассортимента.

Семья, которая проживает в деревне всё лето, записала обращение к руководству Барановичского райпотребсоюза (райпо) и Барановичского райисполкома. В видео пара пожаловалась на то, что покупать продукты им приходится в соседней деревне, которая находится в 5 километрах от них, несмотря на то, что в самой деревне, постоянное население которой составляет 65 человек (по состоянию на 2019 год), есть собственный магазин. Его недавно отремонтировали и наняли новую сотрудницу взамен ушедшей на пенсию продавщице, но работать женщине попросту не с чем, утверждают авторы обращения.

“В своём магазине у нас реально беда. Там пустые полки: нет молока, нет сахара, нет мороженого”, - перечислили “дефицитные” товары авторы ролика.

Женщина предположила, что сотрудники райпо, которые отвечают за продуктовое обеспечение магазина, ориентируются на количество постоянно прописанных жителей населённого пункта. Однако на лето, по её словам, в деревню приезжает много людей, в том числе, с детьми, поэтому потребность в товарах резко возрастает.

“В нашей деревне - в малом и большом селе - огромное количество людей. Они приезжают сюда, чтобы отдохнуть и потратить здесь деньги. Обидно”, - заявила один из авторов ролика.

Семейная пара призвала руководство райпо и районного исполкома обеспечить магазин необходимыми товарами в достаточном количестве, а также помочь с техническим обеспечением торговой точки, в частности, нормальной проводкой, которая может выдержать работу нескольких холодильников, а не единственного имеющегося в магазине сейчас.

В комментариях под видео многие зрители предложили альтернативу сельскому магазину, по пути которой пошли во многих белорусских деревнях - добиться организации автолавки.

“Зачем магазин на 3 человека? Это убытки одни”, - написала одна из зрительниц.

“Вы приехали на лето и уехали, а дальше вас не волнует, что содержать магазин не рентабельно. Я понимаю что вы хотите как в городе”, - поддержал её другой.

Многие и вовсе советовали просто закупаться продуктами на неделю вперёд в ближайшем городе. Впрочем, что делать в таком случае пенсионерам, которые проживают в деревне постоянно и большую часть года, такие комментаторы не уточняли.

“Какие вы молодцы подняли важную для меня и не только для меня тему. Я живу здесь с апреля по октябрь, магазин нужен и с товаром. Кстати, я на пенсии!” - отозвалась в комментариях под роликом одна из местных жительниц.

“Во многих деревнях такая ситуация. Даже в деревнях с населением 250-300 человек в магазинах пустота”, - отметила на это другая.

Исполком пока ситуацию не комментировал.

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