"Это может быть инверсия" — В МЧС назвали предполагаемую причину дыма и запаха гари в Минске

Опубликовано: 11.09.2024 16:42 , Обновлено: 11.09.2024

В воскресенье, 8 сентября, Минск накрыло заметным облаком смога. Жители белорусской столицы начали жаловаться на отчётливый запах гари и дыма, который в некоторых районах чувствуется до сих пор. В пресс-службе Минского отделения МЧС озвучили возможные причины столь необычного явления.

В ведомстве сообщили, что никаких пожаров и других чрезвычайных ситуаций в столице не фиксируется. Однако запах и дым могут быть связаны с пожароопасными погодными условиями в лесах и на болотах страны, отметила пресс-секретарь Минского отделения МЧС Ольга Мельченко.

“Это может быть и инверсия после потушенных лесных пожаров — когда тёплые массы воздуха не поднимаются в верхние слои воздуха, а остаются внизу и ветром разносятся по территории”, — пояснила специалист.

При этом пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский добавил, что в данный момент в столице и вблизи Минска ничего не тушат, а вонь и дымка могут идти от горящих или уже потушенных лесов и болот, передало издание Smartpress.

Где и что горело в Беларуси?

Ранее в Минлесхозе [link href=“https://t.me/minleshoz/15214” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что в ночь на 11 сентября сотрудники гослесохраны пытались ликвидировать пожар в Крупском районе Минской области, где огонь охватил болота и лес. А днём ранее, 10 сентября, в ведомстве сообщили о ликвидации нескольких возгораний в других районах страны. В частности, сотрудникам гослесохраны удалось потушить крупный пожар на Ольманских болотах на границе с Украиной и на болоте Ельня в Витебской области.

[info_b]Ольманские болота — это крупнейший в Европе комплекс верховых, переходных и низинных болот, сохранившийся до наших дней в естественном состоянии. Охватывает территорию Украины и Беларуси. В белорусской части болот создан заказник площадью более 94 тыс. гектаров.[/info_b]

Как [link href=“https://t.me/minleshoz/15151” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в ведомстве, на ликвидацию очага стянули силы пяти лесхозов: Полесского, Столинского, Житковичского, Милошевичского и Мозырского. По данным министерства, пожар тушили десятки работников лесной отрасли, шесть вездеходов, свыше 10 единиц другой техники. Кроме того, привлекли авиацию МЧС.

Ранее Telegraf.news писал, что Белгидромет продлил ещё на два дня красный уровень опасности из-за высокого риска пожаров в трёх областях Беларуси. Виной тому стала жаркая и сухая погода, которая установилась по всей стране с конца августа. Ожидается, что “неблагоприятное гидрометеорологическое явление” сохранится 11-12 сентября на территории Гомельской, Могилёвской и Брестской областей.

Синоптики продлили красный уровень пожароопасности на 2 дня для 3 областей Беларуси