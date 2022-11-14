"Это глупо" - Брыло рассказал, чего не будет в каждой белорусской "деревне будущего"

Опубликовано: 14.11.2022 15:36 , Обновлено: 14.11.2022

Министр сельского хояйства и продовольствия Беларуси Игорь Было заявил 14 ноября, что в его ведомстве есть макет белорусской деревни будущего.

По его словам, в такой деревне обязательно должны быть: медпункт, парикмахерская, маникюрный салон, магазин, бассейн, школа и садик. Правда потом оговорился, что школу, садик и бассейн в каждой деревне не построят.

“Каждый агрогородок интересен по-своему. Это не значит, что бассейн должен быть в каждой деревне. Это глупо”, - пошел на попятную чиновник. Он уточнил, что если деревня находится рядом с более крупным населенным пунктом, то вышеуказанные удобства могут быть в нем.

Зато министр сельского хозяйства [link href=“https://sputnik.by/20221114/brylo-importnaya-selkhoztekhnika-v-belarusi-ne-prostaivaet-zapchasti-est-1069030586.html” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] на пресс-конференции в понедельник в Минске, что жилье в “деревнях будущего” в Беларуси точно должно быть.

Ранее Александр Лукашенко выказал свое мнение, что должно быть в белорусской деревне. Александр Лукашенко заявил 18 августа во время визита в Гродненскую область, что жилищный вопрос на селе надо решать за счёт дешёвой древесины. По его словам, людям в деревне важно наличие домов, “чтобы и помыться” и для комфортного проживания.

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