«Есть соблазн» - Ректор вуза объяснил, почему белорусы уезжают учиться в Россию

Опубликовано: 20.02.2024 10:43 , Обновлено: 20.02.2024

Ректор Могилёвского государственного университета им. Кулешова, выступая 19 февраля в эфире одного из государственных телеканалов, объяснил, почему белорусская молодёжь всё чаще отдаёт предпочтение вузам соседней России.

По словам руководителя могилёвского университета, такая тенденция, когда выпускники белорусских школ отдают предпочтение высшему учебному заведению в одном из российских регионов, например, в Смоленске, а не столичным вузам, появилась, потому что в Беларуси высшее образование “на определенном этапе стало массовым” и на него “был массовый запрос”. Сейчас же, по его словам, “планка на вход” в белорусские вузы поднята достаточно высоко.

“Вход в высшее образование в нашей стране и та планка, которая задана, держится. Почему уезжают в Смоленск? Потому что планка немного ниже. И поэтому есть соблазн: те, кто не прошел у нас по критериям – поехали туда”, - объяснил Денис Дук в эфире гостелеканала СТВ.

При этом, по словам ректора, сегодня работодатели в Беларуси “сами показали своим примером востребованность средне-специального образования”, поэтому в последние годы наблюдается тенденция отказа от высшего образования в пользу средне-специального.

Ведущий ток-шоу Кирилл Казаков при этом высказался за сокращение набора в белорусские вузы, предложив сделать их выпускников “элитарной прослойкой”, а выпускников ссузов превратить в “базу для бизнеса”. Именно это, по словам Вадима Богуша, ректора БГУИР, сейчас и происходит в Беларуси. Он отметил, что количество студентов, которые получают высшее образование, в стране за 10 лет сократилось вдвое и назвал это “элементом последовательной политики”. При этом он подчеркнул, что результатом такой госполитики является закрепление выпускников белорусских вузов в стране.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 13 февраля провёл совещание с членами Республиканского совета ректоров вузов, где назвал главные проблемы, характерные для системы высшего образования. Он пообещал “встряхнуть вузы” и потребовал от руководителей белорусских вузов “бороться” за то, чтобы молодежь “училась и работала здесь”.

«Это что за мода?» – Лукашенко приказал встряхнуть вузы и «бороться» за то, чтобы молодежь «училась и работала здесь»