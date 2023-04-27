Ещё в четырёх районах Беларуси запретили ходить в лес. Где?

Опубликовано: 27.04.2023 10:01 , Обновлено: 27.04.2023

Несмотря на существенное похолодание, в Беларуси расширяется зона действующего запрета на посещение лесов. Согласно обновленной карте, опубликованной на сайте Министерства лесного хозяйства, по состоянию на утро 27 апреля запрет действует в 15 районах Беларуси.

К запретам на посещение лесов в Могилёвской области добавились три района Минщины – Березинский, Крупский и Смолевичский, а также Жлобинский район Гомельской области.

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Между тем, с приходом похолодания и дождей были сняты ограничения на посещение лесов почти на всей территории Гродненской и Брестской областей. На 27 апреля ограничения сохранились в Островецком, Ошмянском и Сморгноском районах Гродненской области, в Дрогичинском, Ляховичском, Барановичском, Ганцевичском районах Брестской области, в Солигорском и Слуцком районах Минской области, а также в Лоевском районе Гомельской области.

Ранее Телеграф рассказывал, в чём разница между ограничением и запретом на посещение лесов, а также какие штрафы грозят белорусам за нарушения запретов и ограничений Минлесхоза.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?