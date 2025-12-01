Ещё теплее? Погодные модели предсказали в Беларуси температуру выше нормы на 8-12°C

Опубликовано: 01.12.2025 19:19 , Обновлено: 01.12.2025

В Беларусь идёт аномальное тепло. Во всяком случае погодные модели, по данным Nadvorie, прогнозируют на 3–5 декабря усиление адвекции тепла с юго-востока.

“Согласно прогнозу, в этот период температура воздуха будет выше климатической нормы (1991–2020 г) на 8–12°. То есть дневные температуры будут достигать +6..+8°, а на юге страны не исключены +10°”, - предположили на канале.

Однако с 15 декабря все должно поменяться. Так как, если сейчас на значительной части территории России температура выше нормы, и из-за этого мы пока не наблюдаем устойчивых волн холода с востока, то позже в этом месяце холодный воздух должен вернуться.

Тем временем “Метеовайб” напомнил, что 2 декабря “серая стабильность” на западной периферии обширного антициклона в Беларуси сохранится. А это значит, что ночью на большей части территории днём будут местами туманы и небольшие осадки. По северо-востоку же Республики в отдельных районах - слабый гололед. Ночью температура опустится до -1..+4°С, а днём будет почти такая же 0..+5°С.

Согласно данным Белгидромета, 3 декабря, в среду, температура ночью составит от -4°С по северу до +4°С по юго-востоку республики, а днем 0..+7°С.

В четверг же, 4 декабря, на большей части Беларуси вместе с дождями ночью будет -1..+5°С, а днем +1..+8°С.