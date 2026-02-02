Ещё один поезд БелЖД задержался по «техническим причинам»

Опубликовано: 02.02.2026 20:52 , Обновлено: 02.02.2026

В Минске из-за неуказанных технических причин задержалась отправка пассажирского поезда №876 Минск–Мозырь. Он должен был выехать из Минска в 19:38. Однако БелЖД (Белорусская железная дорога) предупредила, что это произойдет почти на полтора часа позже.

Белорусская железная дорога пообещала, что примет меры, чтобы нагнать время опоздания (1 час 20 минут) уже в пути. Также БелЖД принесла извинения «за причиненные неудобства».

Напомним, что в последнее время, возможно, из-за установившихся морозов, поезда стали чаще опаздывать или задерживаться по техническим причинам.

Недавно БелЖД даже пришлось предложить пассажирам проживание в гостинице и развоз на машинах из-за того, что вечером 31 января остановился пассажирский поезд №711 Витебск–Минск.

Состав должен был после отправления из Витебска в 19:04 прибыть в Минск в 22:43. Затем в БелЖД сообщили, что опоздание составит порядка двух часов.

БелЖД предложила пассажирам ночлег и развоз на машинах из-за поломки поезда