Ещё один поезд БелЖД задержался по «техническим причинам»
В Минске из-за неуказанных технических причин задержалась отправка пассажирского поезда №876 Минск–Мозырь. Он должен был выехать из Минска в 19:38. Однако БелЖД (Белорусская железная дорога) предупредила, что это произойдет почти на полтора часа позже.
Белорусская железная дорога пообещала, что примет меры, чтобы нагнать время опоздания (1 час 20 минут) уже в пути. Также БелЖД принесла извинения «за причиненные неудобства».
Напомним, что в последнее время, возможно, из-за установившихся морозов, поезда стали чаще опаздывать или задерживаться по техническим причинам.
Недавно БелЖД даже пришлось предложить пассажирам проживание в гостинице и развоз на машинах из-за того, что вечером 31 января остановился пассажирский поезд №711 Витебск–Минск.
Состав должен был после отправления из Витебска в 19:04 прибыть в Минск в 22:43. Затем в БелЖД сообщили, что опоздание составит порядка двух часов.
БелЖД предложила пассажирам ночлег и развоз на машинах из-за поломки поезда