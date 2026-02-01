БелЖД предложила пассажирам ночлег и развоз на машинах из-за поломки поезда

Опубликовано: 01.02.2026 10:44 , Обновлено: 01.02.2026

В Витебской области вечером 31 января остановился пассажирский поезд №711 Витебск–Минск. В Белорусской железной дороге (БелЖД) не уточнили причины, лишь сославшись на «технические причины».

Состав должен был после отправления из Витебска в 19:04 прибыть в Минск в 22:43. Затем в БелЖД сообщили, что опоздание составит порядка двух часов.

В итоге поезд добрался до Минска лишь в 1:30 ночи 1 февраля, опоздав на конечную станцию почти на 3 часа. В связи с этим БелЖД предложила пассажирам в качестве компенсации «развоз автотранспортом», а тем, кто следовал транзитом и опоздал на следующие рейсы, — проживание в гостинице «Экспресс» в Минске.

Напомним, что Белорусская железная дорога 15 января предупредила о полуторачасовых опозданиях трёх поездов, следующих в Брест и обратно. Два из них — поезда внутренних линий, один — международный. Тогда речь шла также о технических причинах.

БелЖД предупредила об опоздании трёх поездов на 1,5 часа