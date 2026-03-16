Еще один мост в Беларуси ушел под воду

📷 Фото

Опубликовано: 16.03.2026 19:21 , Обновлено: 16.03.2026

Рекордное тепло в марте и обильные снегопады зимой сделали свое дело. В Беларуси начался подъем воды в реках и озерах, и из-за этого начались подтопления.

Вопреки ожиданиям многих белорусов, пока все идет в рамках средних значений за годы наблюдения. Экстремальных наводнений нет. Но местами вода всё-таки создает проблемы.

Так, в Лиозненском районе низководный мост ушел под воду. «Уровень воды над полотном моста составляет около 25 см. Угроза подтопления жилых домов и хозяйственных построек отсутствует», – сообщили в МЧС.

В населенном пункте, отрезанном от цивилизации, живут два человека, один временно будет находиться у родственников. Сообщение с населенным пунктом осуществляется по подвесному пешеходному мосту через реку Лучеса, уточнили в МЧС.