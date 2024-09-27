Эпидемиологи рекомендовали жителям трёх районов Минска перейти на бутилированную воду. Надолго?
Санитарно-эпидемиологическая служба Минска 27 сентября рекомендовала жителям трёх районов столицы - Заводского, Ленинского и Октябрьского - использовать бутилированную или подвозную воду. Всё из-за аварии, которая произошла накануне вечером.
В официальном сообщении телеграм-канала Минского городского центра гигиены и эпидемиологии рекомендовали пока не использовать воду из-под крана для следующих целей:
- для питья,
- для приготовления пищи,
- для гигиенических процедур.
Ухудшение качества водопроводной воды, о котором сегодня с утра сообщали жители указанных районов, объяснили тем, что в настоящее время специалисты проводят “промывку сетей в зоне влияния аварии”.
При этом эпидемиологи не сообщили, как долго жителям этих трёх районов придется обходится такими мерами. В центре добавили, что как только станет известно об окончании работ по ликвидации аварии, санэпидемстанция вместе с “Минскводоканалом” возьмут пробы воды для лабораторных исследований по показателям безопасности по химическому составу и показателям микробиологической безопасности.
Что касается учебных заведений, которые находятся на территории затронутых аварией районов, то, как заявили в городском центре гигиены и эпидемиологии, там “проводится контроль за приготовлением пищи и соблюдением условий личной гигиены”.
Ранее Telegraf.news сообщал, что вечером 26 сентября сразу три района Минска внезапно остались без воды. Виной тому стала авария на магистральном водоводе, пояснили на предприятии “Минскводоканал”. В результате горожане ринулись скупать питьевую воду в ближайших магазинах, а “Минскводоканалу” пришлось организовать подвоз воды в больницы пострадавших районов.
Жители трёх районов Минска остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе