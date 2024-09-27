Эпидемиологи рекомендовали жителям трёх районов Минска перейти на бутилированную воду. Надолго?

Опубликовано: 27.09.2024 15:59 , Обновлено: 27.09.2024

Санитарно-эпидемиологическая служба Минска 27 сентября рекомендовала жителям трёх районов столицы - Заводского, Ленинского и Октябрьского - использовать бутилированную или подвозную воду. Всё из-за аварии, которая произошла накануне вечером.

В официальном сообщении телеграм-канала Минского городского центра гигиены и эпидемиологии рекомендовали пока не использовать воду из-под крана для следующих целей:

для питья,

для приготовления пищи,

для гигиенических процедур.

Ухудшение качества водопроводной воды, о котором сегодня с утра сообщали жители указанных районов, объяснили тем, что в настоящее время специалисты проводят “промывку сетей в зоне влияния аварии”.

При этом эпидемиологи не сообщили, как долго жителям этих трёх районов придется обходится такими мерами. В центре добавили, что как только станет известно об окончании работ по ликвидации аварии, санэпидемстанция вместе с “Минскводоканалом” возьмут пробы воды для лабораторных исследований по показателям безопасности по химическому составу и показателям микробиологической безопасности.

Что касается учебных заведений, которые находятся на территории затронутых аварией районов, то, как заявили в городском центре гигиены и эпидемиологии, там “проводится контроль за приготовлением пищи и соблюдением условий личной гигиены”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что вечером 26 сентября сразу три района Минска внезапно остались без воды. Виной тому стала авария на магистральном водоводе, пояснили на предприятии “Минскводоканал”. В результате горожане ринулись скупать питьевую воду в ближайших магазинах, а “Минскводоканалу” пришлось организовать подвоз воды в больницы пострадавших районов.

Жители трёх районов Минска остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе