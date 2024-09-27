Жители трёх районов Минска остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе

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Опубликовано: 27.09.2024 08:04 , Обновлено: 27.09.2024

Вечером 26 сентября сразу три района Минска внезапно остались без воды. Виной тому стала авария на магистральном водоводе, пояснили на предприятии "Минскводоканал". В результате горожане ринулись скупать питьевую воду в ближайших магазинах, а "Минскводоканалу" пришлось организовать подвоз воды в больницы пострадавших районов.

Согласно информации, размещённой в официальном Telegram-канале “Минскводоканала”, был повреждён магистральный водовод диаметром 1000 мм в деревне Климовичи Минского района.

В Telegram-канале Министерства ЖКХ выложили видео с места прорыва.

Для ликвидации аварии пришлось задействовать не только работников ЖКХ и “Минсководоканала”, но и спецтехнику МЧС.

В результате аварии без воды остались следующие районы города:

Октябрьский,

Заводской,

Ленинский.

Локализовать повреждение удалось лишь спустя почти три часа. За это время, как сообщили сами горожане, жители пострадавших районов уже успели скупить питьевую воду в таре большого объёма в ближайших магазинах. Так, одна из пользовательниц Instagram показала, как люди в гипермаркете в микрорайоне Лошица массово закупались бутлями с водой, видимо, опасаясь, что ситуация с аварией может затянуться.









Впрочем, даже после того, как “Минскводоканал” отчитался об устранении аварии и начале “постепенного восстановления водоснабжения потребителям”, минчане сообщили, что качество воды из-под крана даже там, где она уже появилась, пока оставляет желать лучшего, так что запасы бутилированной воды точно не пропадут.

“Сейчас начал в ванную набирать, прозрачная, но воняет канализацией”, - написал под одним из видео с места аварии в TikTok житель Октбрьского района.

Другие комментаторы подтвердили, что вода после восстановления подачи идёт “грязная” или “ржвавая”. В отдельных микрорайонах, судя по сообщениям пользователей соцсетей, воду не начали подавать даже к утру 27 сентября.