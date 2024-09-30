Эпидемиологи рассказали, можно ли пить воду в 3 районах Минска после аварии

Опубликовано: 30.09.2024 16:59 , Обновлено: 30.09.2024

Минский городской центр гигиены и эпидемиологии сообщил, что после аварии на магистральном водоводе, в результате чего без воды остались жители трёх районов — Заводского, Ленинского и Октябрьского, специалисты проверили необходимые показатели и заверили, что теперь воду можно спело пить. К слову, ещё несколько дней назад эксперты не рекомендовали использовать её для приготовления еды и принятия душа.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска совместно с сотрудниками “Минскводоканала” провели “компенсационные мероприятия”, в ходе чего отобрали несколько проб питьевой воды на “объектах социальной инфраструктуры” и в жилых домах трёх районов — Заводского, Ленинского и Октябрьского.

“По состоянию на 14:00 30 сентября, все отобранные из наружной сети водоснабжения пробы воды соответствуют требованиям гигиенических нормативов по исследованным показателям безопасности по химическому составу и по показателям микробиологической безопасности”, — заверили в Минском городском центре гигиены и эпидемиологии.

Что произошло?

В четверг вечером, 26 сентября, сразу три района Минска внезапно остались без воды. Виной тому стала авария на магистральном водоводе, пояснили на предприятии “Минскводоканал”. В результате горожане ринулись скупать питьевую воду в ближайших магазинах, а “Минскводоканалу” пришлось организовать подвоз воды в больницы пострадавших районов.

По данным предприятия, был повреждён магистральный водовод диаметром 1000 мм в деревне Климовичи Минского района. Для ликвидации аварии пришлось задействовать не только работников ЖКХ и «Минсководоканала», но и спецтехнику МЧС.

Жители трёх районов Минска остались без воды из-за аварии на магистральном трубопроводе