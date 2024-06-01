Эпидемиологи призвали не купаться на одном из пляжей в Минской области и опубликовали карту ограничений
Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщил о результатах оценки состояния рекреационных зон на белорусских водоёмах. Как оказалось, пробы воды на одном из них не прошли проверку по гигиеническим показателям. Из-за этого эпидемиологи рекомендовали белорусам отказаться от купания в местной пляжной зоне и опубликовали карту действующих ограничений, которую пообещали обновлять по мере изменения ситуации на водоемах.
По данным ведомства, за уходящую неделю специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели оценку 379 зон отдыха и проверили 1055 проб воды - в четырёх случаях пробы “не соответствовали гигиеническим нормативам”.
Как следствие, с 30 мая эпидемиологи ввели ограничения на купание детей на пляже Солигорского водохранилища в Солигорске Минской области, сообщили в Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.
[info_b]Информацию о новых запретах и ограничениях на купание даже в официально разрешённых зонах эпидемиологи пообещали еженедельно размещать на интерактивной карте сервиса “Яндекс Карты”, которую можно посмотреть по ссылке. [/info_b]
В центре особо подчеркнули, что решающую роль в готовности зон отдыха к летнему наплыву отдыхающих играет санитарное состояние городских и загородных пляжей. Поэтому специалисты санитарно-эпидемиологической службы начали обследования прибрежной зоны и состояния воды на пляжах ещё до начала купального сезона.
ГАИ, милиция, ОСВОД и дружинники отправились в межведомственные рейды по пляжам
Впрочем, они не единственные, кто в жаркие летние дни отправляется в рейды по пляжам. Нередкими гостями там по-прежнему остаются милиционеры, а также инспекторы ГАИ. Так, в УВД Минского облисполкома рассказали о подобных межведомственных рейдах, в которых также принимают участие сотрудники ОСВОД и члены добровольных дружин.
В УВД назвали следующие основные проблемные моменты, которые контролирую представители госорганов в рамках таких рейдов:
- употребление алкоголя,
- нарушение правил поведения и мер безопасности на воде,
- купание детей без присмотра взрослых,
- купание в неустановленных местах.
Ранее Telegraf.news сообщил, что МЧС подготовило республиканскую карту разрешенных для купания пляжей в Беларуси. Ее разместили на сервисе “Яндекс Карты”, где каждый пользователь может посмотреть количество и месторасположение пляжей в том или ином населенном пункте страны, нажав на соответствующую геометку на карте.
Где в Беларуси можно покупаться без риска «заработать» штраф? МЧС обновило карту разрешенных пляжей