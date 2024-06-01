Эпидемиологи призвали не купаться на одном из пляжей в Минской области и опубликовали карту ограничений

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 01.06.2024 12:46 , Обновлено: 01.06.2024

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья сообщил о результатах оценки состояния рекреационных зон на белорусских водоёмах. Как оказалось, пробы воды на одном из них не прошли проверку по гигиеническим показателям. Из-за этого эпидемиологи рекомендовали белорусам отказаться от купания в местной пляжной зоне и опубликовали карту действующих ограничений, которую пообещали обновлять по мере изменения ситуации на водоемах.

По данным ведомства, за уходящую неделю специалисты санитарно-эпидемиологической службы провели оценку 379 зон отдыха и проверили 1055 проб воды - в четырёх случаях пробы “не соответствовали гигиеническим нормативам”.

Как следствие, с 30 мая эпидемиологи ввели ограничения на купание детей на пляже Солигорского водохранилища в Солигорске Минской области, сообщили в Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

[info_b]Информацию о новых запретах и ограничениях на купание даже в официально разрешённых зонах эпидемиологи пообещали еженедельно размещать на интерактивной карте сервиса “Яндекс Карты”, которую можно посмотреть по ссылке. [/info_b]

В центре особо подчеркнули, что решающую роль в готовности зон отдыха к летнему наплыву отдыхающих играет санитарное состояние городских и загородных пляжей. Поэтому специалисты санитарно-эпидемиологической службы начали обследования прибрежной зоны и состояния воды на пляжах ещё до начала купального сезона.

ГАИ, милиция, ОСВОД и дружинники отправились в межведомственные рейды по пляжам

Впрочем, они не единственные, кто в жаркие летние дни отправляется в рейды по пляжам. Нередкими гостями там по-прежнему остаются милиционеры, а также инспекторы ГАИ. Так, в УВД Минского облисполкома рассказали о подобных межведомственных рейдах, в которых также принимают участие сотрудники ОСВОД и члены добровольных дружин.

В УВД назвали следующие основные проблемные моменты, которые контролирую представители госорганов в рамках таких рейдов:

употребление алкоголя,

нарушение правил поведения и мер безопасности на воде,

купание детей без присмотра взрослых,

купание в неустановленных местах.

Ранее Telegraf.news сообщил, что МЧС подготовило республиканскую карту разрешенных для купания пляжей в Беларуси. Ее разместили на сервисе “Яндекс Карты”, где каждый пользователь может посмотреть количество и месторасположение пляжей в том или ином населенном пункте страны, нажав на соответствующую геометку на карте.

Где в Беларуси можно покупаться без риска «заработать» штраф? МЧС обновило карту разрешенных пляжей