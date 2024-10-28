Энергетики рассказали, когда и где в Минске ждать новую иллюминацию к Новому году
Директор госпредприятия "Мингорсвет" Славомир Гриневич рассказал, когда в столице планируют зажечь световую иллюминацию к новогодним праздникам и где ждать новые композиции.
По словам Гриневича, на протяжении года энергетики ремонтировали и модернизировали действующее освещение для подготовки к зимнему сезону. “Мы управляем всей иллюминацией из единого диспетчерского пункта. Это позволяет оперативно включать освещение и создавать праздничное настроение в любой момент”, - заверил он, передало агентство БелТА.
По информации директора “Мингорсвета”, праздничную иллюминацию включат в городе в середине декабря, она будет работать до старого Нового года. А вот на каких участках города пообещали сделать световое оформление:
- проспект Дзержинского,
- проспект Победителей,
- улица Чкалова,
- улица Красина,
- улица Свердлова,
- площадь Ф. Богушевича,
- улица Селицкого,
- проспект Партизанский,
- сквер по улице Ленина,
- сквер Окрестина,
- проспект Машерова и улица Комсомольская,
- жилищный комплекс “Минск Мир”.
Гриневич также рассказал, что в украшении города используют слаботочные гирлянды на светодиодной основе, что, со слов главы “Мингорсвета”, помогает экономить электроэнергию, несмотря на увеличение протяженности сетей.
Ранее Telegraf.news писал, что в Центральном детском парке имени Максима Горького в Минске пообещали зимой установить горку для катания, павильон проката “ватрушек” и велосипедов, а также новую детскую площадку.