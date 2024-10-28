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Энергетики рассказали, когда и где в Минске ждать новую иллюминацию к Новому году

Энергетики рассказали, когда и где в Минске ждать новую иллюминацию к Новому году
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Директор госпредприятия "Мингорсвет" Славомир Гриневич рассказал, когда в столице планируют зажечь световую иллюминацию к новогодним праздникам и где ждать новые композиции.

По словам Гриневича, на протяжении года энергетики ремонтировали и модернизировали действующее освещение для подготовки к зимнему сезону. “Мы управляем всей иллюминацией из единого диспетчерского пункта. Это позволяет оперативно включать освещение и создавать праздничное настроение в любой момент”, - заверил он, передало агентство БелТА.

По информации директора “Мингорсвета”, праздничную иллюминацию включат в городе в середине декабря, она будет работать до старого Нового года. А вот на каких участках города пообещали сделать световое оформление:

  • проспект Дзержинского,
  • проспект Победителей,
  • улица Чкалова,
  • улица Красина,
  • улица Свердлова,
  • площадь Ф. Богушевича,
  • улица Селицкого,
  • проспект Партизанский,
  • сквер по улице Ленина,
  • сквер Окрестина,
  • проспект Машерова и улица Комсомольская,
  • жилищный комплекс “Минск Мир”.

Гриневич также рассказал, что в украшении города используют слаботочные гирлянды на светодиодной основе, что, со слов главы “Мингорсвета”, помогает экономить электроэнергию, несмотря на увеличение протяженности сетей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Центральном детском парке имени Максима Горького в Минске пообещали зимой установить горку для катания, павильон проката “ватрушек” и велосипедов, а также новую детскую площадку.

В минском парке пообещали прокат «ватрушек»

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