Энергетики рассказали, когда и где в Минске ждать новую иллюминацию к Новому году

Опубликовано: 28.10.2024 11:07 , Обновлено: 28.10.2024

Директор госпредприятия "Мингорсвет" Славомир Гриневич рассказал, когда в столице планируют зажечь световую иллюминацию к новогодним праздникам и где ждать новые композиции.

По словам Гриневича, на протяжении года энергетики ремонтировали и модернизировали действующее освещение для подготовки к зимнему сезону. “Мы управляем всей иллюминацией из единого диспетчерского пункта. Это позволяет оперативно включать освещение и создавать праздничное настроение в любой момент”, - заверил он, передало агентство БелТА.

По информации директора “Мингорсвета”, праздничную иллюминацию включат в городе в середине декабря, она будет работать до старого Нового года. А вот на каких участках города пообещали сделать световое оформление:

проспект Дзержинского,

проспект Победителей,

улица Чкалова,

улица Красина,

улица Свердлова,

площадь Ф. Богушевича,

улица Селицкого,

проспект Партизанский,

сквер по улице Ленина,

сквер Окрестина,

проспект Машерова и улица Комсомольская,

жилищный комплекс “Минск Мир”.

Гриневич также рассказал, что в украшении города используют слаботочные гирлянды на светодиодной основе, что, со слов главы “Мингорсвета”, помогает экономить электроэнергию, несмотря на увеличение протяженности сетей.

Ранее Telegraf.news писал, что в Центральном детском парке имени Максима Горького в Минске пообещали зимой установить горку для катания, павильон проката “ватрушек” и велосипедов, а также новую детскую площадку.

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