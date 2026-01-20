Энергетики продлили ремонт повреждённой в Минске теплотрассы. Когда ждать «нормального» тепла?

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Опубликовано: 20.01.2026 10:49 , Обновлено: 20.01.2026

В Министерстве энергетики Беларуси утром 20 января отчитались о ходе ремонтных работ на повреждённой теплотрассе в Минске, где из-за аварии в почти двадцатиградусные морозы проблемы с отоплением возникли у жителей более 3 тыс. домов. Работы велись всю ночь, но пока о полной ликвидации аварии речи не идёт, как и полном восстановлении нормального режима отопления в пострадавших районах.

В Минэнерго рассказали, что к ремонту теплотрассы в Минске привлекли более 170 человек. Бригады работали, сменяя друг друга, в круглосуточном режиме, но к утру 20 января полностью устранить повреждение ещё не удалось.

Напомним, специалисты выяснили, что на одной из магистралей, по которым идёт тепло от ТЭЦ-4, в сильные морозы повредило компенсатор диаметром 1200 мм. Его необходимо демонтировать и заменить, но для этого до повреждённого участка теплотрассы ремонтникам нужно ещё добраться - в условиях почти двадцатиградусных морозов минувшей ночью это оказалось непростой задачей.

























В результате часть работ ремонтникам пришлось выполнять вручную - спецтехника оказалась бесполезной. Согласно официальному заявлению Минэнерго, сейчас ещё ведутся “подготовительные мероприятия” по замене повреждённого компенсатора.

Судя по заявлению ведомства, восстановить подачу тепла во все дома в полном объёме пока не удалось.

“Принимаются все необходимые меры для скорейшего завершения работ и восстановления нормального режима теплоснабжения потребителей”, - заявили в Минэнерго, не уточняя конкретных сроков, когда именно планируется выход на “норму”.

В заявках жителей домов, пострадавших от аварии, на портале 115.бел пока указаны сроки, озвученные коммунальщиками вчера вечером - 12:00 20 января. Речь идёт о “восстановлении параметров” отопления до нормальных значений после аварии - сами дома ещё вчера перевели на резервные источники, запитав от районных котельных.









“Они обеспечили временное теплоснабжение для большинства пострадавших потребителей”, - отчитался накануне вечером министр энергетики Денис Мороз.

В комментарии госагентству БЕЛТА он пояснил, что восстановить подачу тепла в некоторые дома в короткие сроки не получилась из-за того, что один магистральный теплопровод практически опустел после аварии - из него вылилось около 5 тыс. кубометров горячей воды.

Напомним, после аварии министр энергетики также сообщил, что по поручению президента Беларуси ведомство ввело ограничение режимов работы систем теплоснабжения в стране в периоды сильных заморозков.

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