Энергетики предложили белорусам жаловаться на рекламу "военных билетов за 7 дней"

Опубликовано: 03.03.2026 14:42 , Обновлено: 03.03.2026

Столичные энергетики предложили белорусам активно жаловаться на рекламу, широко распространившуюся по социальным сетям, в которых гражданам страны предлагают получить военный билет буквально за 7 дней.

Авторы подобных рекламных предложений обещают белорусам оформить военный билет буквально за неделю, причём “легально”, но без службы в армии, без прохождения врачебной комиссии и даже с “гарантией возврата денег”. Все эти фразы в пресс-службе РУП “Минскэнерго”, вторя авторам Telegram-канала “Народный Антифейк”, назвали “классическими красными флагами мошенничества”.

По словам специалистов, подобные объявления расплодились в соцсетях на фоне сообщений о военных сборах в Беларуси. В подобных рекламных объявлениях эта информация подаётся как некая “подготовка к войне”, что в госструктурах называют обычными фейками.

Сами же предложения “легальных военных билетов за 7 дней” специалисты назвали очередной мошеннической схемой. По их словам, после предоплаты таких сомнительных услуг жертва в лучшем случае теряет свои деньги, поскольку “помощник” перестаёт выходить на связь. В худшем случае человек, действительно, получает на руки документ, выдаваемый за военный билет.

Только вот документ такой - гарантированно фальшивый. Так что он не только не освобождает человека призывного возраста от военной обязанности, но и даёт основание для привлечения человека к уголовной ответственности. Согласно статье380 УК Беларуси, за использование заведомо подложного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, человеку может грозить ограничение свободы на срок до двух лет .

“Единственный легальный способ получить военный билет - через военный комиссариат по результатам медицинского освидетельствования, призыва или иных предусмотренных законом оснований”, - предупредили специалисты.

Но при этом они предложили не проходить мимо подробных рекламных объявлений, а обязательно заявлять о них - как минимум администраторам площадки.

“Если вы увидели такую рекламу - не вступайте в переписку, сразу жалуйтесь. Чем больше жалоб - тем быстрее такие объявления заблокируют и мошенники потеряют площадки для обмана”, - пояснили логику таких действий специалисты.

Напомним, в настоящее время в Беларуси в рамках второго этапа проверки боевой и мобилизационной готовности военнообязанных активно призывают на военные сборы. Они могут продлиться до 60 суток. Но некоторых военнообязанных, получивших повестку, военкомат вправе освободить от сборов. В Министерстве обороны привели конкретные примеры.

В Минобороны на примере показали, кого из белорусов могут освободить от сборов