"Ем раз в день, чувствую себя замечательно" - Жители Гомеля рассказали, на что уходит семейный бюджет

Опубликовано: 09.11.2023 20:58 , Обновлено: 11.11.2023

На что уходит основная часть семейного бюджета рядовых белорусов? Такой вопрос на улицах Гомеля задали корреспонденты областной газеты, учредителем которой является местный облисполком, и получили весьма схожие ответы. Оказалось, что большинство опрошенных тратит кровно заработанные на еду и одежду. Впрочем, некоторые ответы удивили.

Если обобщить ответы респондентов «Гомельской праўды», они будут соответствовать официальным данным Белстата: самая большая часть расходов, судя по словам самих опрошенных, это продукты питания, следующая в списке - предметы одежды. Те, у кого есть дети, также признались, что большая часть семейного бюджета (по словам некоторых - до 80%) уходит именно на них - в том числе, на оплату спортивных тренировок, дополнительных занятий и развивающих кружков.

При этом молодая мать с маленьким ребенком честно призналась, что одной её зарплаты на все потребности не хватило бы, даже несмотря на то, что она сама “считает себя достаточно экономным человеком”.

Впрочем, дети, как статья расходов, остаётся, судя по ответам, даже у людей пожилого возраста - многие стараются материально поддерживать детей и внуков даже после выхода на пенсию, несмотря на её весьма скромный размер.

Отдельная тема - как справляются с распределением своего ограниченного бюджета сами вчерашние дети. Как признался опрошенный студент, его стипендия составляет около 200 рублей и после оплаты всех ежемесячных расходов (рассрочки за телефон, проезд в общественном транспорте и так далее) на личные расходы остается “около 50 рублей”.

“Сумма не очень большая, но жить можно”, - признался молодой человек (впрочем, сложно поверить, что это действительно возможно без помощи тех же родителей).

Впрочем, оказался среди опрошенных и по-настоящему поразительный респондент - пенсионер Сергей Козлов, который заявил, что “считает деньги злом”. Он признался, что на себя тратит “совсем мало”, а большую часть своих денег старается “отдавать на помощь инвалидам”.

“Мне много не надо: живу один в трехкомнатной квартире, ем раз в день, чувствую себя замечательно. До выхода на пенсию делал ненужные траты, а с возрастом стал относиться к этому иначе”, - заявил пенсионер.

[info_b]Согласно официальным данным Белстата, во II квартале 2023 года располагаемые ресурсы белорусской семьи (или человека, проживающего отдельно) составлял 2043,3 рубля в месяц (в городах и поселках городского типа - 2147,7 рубля, в сельской местности - - 1696,3 рубля). По результатам выборочного обследования уровня жизни белорусов, именно на еду белорусы тратили больше всего денег (в среднем 39,9% доходов), на непродовольственные товары у белорусов, если верить данным Белстата, уходило чуть меньше - 32,9%, ещё 24,6% белорусы отдавали на оплату различного рода услуг. [/info_b]

Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко в конце октября заявил о том, что с 1 января размер минимальной заработной платы в стране планируется увеличить на 13%. По его словам, на 2024 год эта величина запланирована на уровне 626 рублей.

Головченко пообещал поднять белорусам минимальную зарплату на 13% с 1 января