Эксперты заявили, что полёт "Союз МС-25" займёт двое суток вместо запланированных трёх часов. Почему?

Опубликовано: 22.03.2024 10:50 , Обновлено: 22.03.2024

Космический корабль "Союз МС-25", запуск которого перенесли на двое суток, должен добраться до МКС не за три часа, как планировалось изначально, а за два дня. Об этом рассказал историк космонавтики Александр Железняков.

Эксперт отметил, что “по сверхкороткой схеме добраться до МКС вряд ли получится”, передаёт издание “ТАСС”.

“Если и предполагается короткая схема полета, она выбирается и рассчитывается баллистиками. Ну и вот сегодняшний старт как раз под эту возможность подгонялся. Если на резервную дату переносить, то есть на 23 марта, то это уже баллистика не позволит сделать”, — добавил Александр Железняков.

Также он пояснил, что полёт должен пройти по “двухсуточной схеме”, во время которой корабль делает около 34 витков вокруг Земли, а сам полёт занимает приблизительно 50 часов.

Кроме того, по словам эксперта, инцидент с отменой запуска корабля перед самым стартом произошёл впервые. Как утверждает историк космонавтики Александр Железняков, подобное случалось раньше только с беспилотными кораблями.

Ранее Телеграф писал, что пуск ракеты “Союз-2.1а” с кораблём “Союз МС-25”, в экипаж которого вошла белоруска Марина Василевская, на международно-космическую станцию отменили. По словам генерального директора госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Юрия Борисова, это произошло из-за просадки напряжения химического тока.

Пуск ракеты «Союз-2.1а» на МКС с участием белоруски отменили