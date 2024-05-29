Один из центральных проспектов Минска в разгар дня решили перекрыть на три часа. Когда и где?

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Опубликовано: 29.05.2024 08:43 , Обновлено: 29.05.2024

В эту субботу, 1 июня, один из центральных проспектов Минска - проспект Победителей - пообещали перекрыть на три часа. Соответствующее решение №2053 за подписью первого зампредседателя Мингорисполкома Надежды Лазаревич в среду, 29 мая, появилось на Национальном правовом интернет-портале.

Перекрыть проспект решили ради семейного велопраздника “Першы Ровар”, который приурочили к Международному дню защиты детей. Помимо традиционных праздничных мероприятий у Дворца спорта в рамках мероприятий городские власти запланировали велопарад и семейную эстафету.

Сбор участников запланирован на 14:00, а перекрывать автомобильное движение на проспекте решили поэтапно:

с 14:00 до 17:00 - на участке проспекта Победителей от улицы Ленина до улицы Мельникайте,

с 15:00 до 16:30 - на участке проспект Победителей от улицы Мельникайте до улицы Нарочанской.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в настоящее время в Беларуси действует сезонная акция “Внимание — дети!”, в рамках которой водители обязаны ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это обязательное требование, прописанное в ПДД, распространяется до 5 июня. За нарушение предусмотрен штраф.

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