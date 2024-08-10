Экономия — 9 рублей. В одном из парков Беларуси разрешили кататься на 40 каруселях "неограниченное количество раз"

Опубликовано: 10.08.2024 16:28 , Обновлено: 10.08.2024

Председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов сообщил, что с 9 августа в местном парке ввели единый входной билет почти на 40 аттракционов. По словам мэра, такая просьба поступила к нему от молодых родителей, которые жаловались на определённые неудобства.

Дело в том, что карусели принадлежат разным собственникам – госпредприятию «Гомельский парк» и частной организации «Смолянкаград». Таким образом, чтобы покататься и там и там, родителям нужно было покупать два входных билета на общую сумму 89 рублей. Помимо этого, приходилось тратить время на то, чтобы отстоять две очереди.

«Ребёнку не объяснишь, почему он лишён выбора и по браслету его пропускают только на определённые карусели и паровозики. Хотелось бы, чтобы организации, работающие на одной территории, договорились между собой и ввели единый билет на все аттракционы», – пояснили суть обращения к мэру молодые родители.

В Гомельском горисполкоме к просьбе белорусов прислушались. По словам Владимира Привалова, “спустя короткое время” в парке ввели совместный билет-браслет, по которому можно кататься на всех аттракционах в парке на протяжении дня неограниченное количество раз. Мэр добавил, что “это не только удобно, но и выгодно”. Так, вместо 89 рублей билет на все карусели теперь стоит 80 рублей, передал городской журнал “Белка”.

[info_b]На сегодняшний день в Гомельском парке работает около 40 аттракционов. Самые дешёвые билеты – по 3 рубля – на «Колокольчики» и «Паровозик с тремя вагонами», самые дорогие – по 7 рублей – на «Адреналин» и «Автодром». Сеанс катания на колесе обозрения стоит 6 рублей на человека.[/info_b]

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