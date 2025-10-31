В результате ЧП на «Беларуськалии» пострадали 4 человека

Опубликовано: 31.10.2025 15:50 , Обновлено: 31.10.2025

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили об инциденте на промышленной площадке 4-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий». Сообщается как минимум о чётырёх пострадавших, на помощь которым Центр экстренного реагирования Минздрава уже направил четыре бригады скорой медицинской помощи. Узнали подробности ЧП.

По информации МЧС, на на открытой площадке цеха мембранного электролиза на 4-го рудоуправлении под Солигорском по пока не установленной причине разорвало пустую емкость, в которой хранилась соляная кислота. В результате взрыва повредило и соседнюю ёмкость с соляной кислотой.

В настоящее время на месте происшествия работают 8 единиц спецтехники МЧС.

Тем временем Минздрав направил в Солигорск оперативную бригаду Центра экстренного реагирования - комбустиолога, травматолога и реаниматолога и четыре бригады скорой медицинской помощи.

По информации ведомства, четыре работника предприятия в результате взрыва получили химические ожоги и комбинированные травмы. В настоящее время они остаются в центрально районной больнице Солигорска.

Кроме того, органы госсаннадзора начали мониторинг атмосферного воздуха на производственной площадке, чтобы исключить негативные последствия ЧП для других работников предприятия.

[inf]Соляная кислота представляет опасность для человека не только при непосредственном контакте, но и после испарения. В процессе испарения кислоты образуются пары хлороводорода, которые могут вызвать у человека раздражение и ожоги слизистых оболочек глаз, носа и дыхательных путей, вплоть до угрожающего жизни отёка лёгких. [/inf]