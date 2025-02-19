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Опубликовано: 19.02.2025 19:06 , Обновлено: 19.02.2025

Жильцы 25-этажного дома «Дубровник» в жилом комплексе «Минск-Мир» столкнулись с серьёзными проблемами в работе лифтов, установленных в новостройке. По их словам, лифты греческой фирмы Kleemann, которыми оборудован дом, часто ломаются, застревают, издают скрипы и стуки, а однажды кабина даже начала движение с не полностью закрытыми дверями.

Как рассказал порталу Onliner один из жильцов, Никита, проблемы начались сразу после сдачи дома в эксплуатацию в 2022 году. Вместо ожидаемых лифтов Otis, которые устанавливались в других домах комплекса, в «Дубровнике» установили три лифта Kleemann (два грузоподъёмностью 1000 кг и один — 450 кг). Причём, по словам жильцов, первые полгода грузовой лифт вообще не работал. За два года эксплуатации жители дома составили множество обращений по поводу неисправностей и подали 345 заявок на техническое обслуживание.

«В первые полгода грузовой лифт был отключён. В самые пиковые часы на первом этаже всегда собираются очереди. Здесь живёт не менее 500 человек», — рассказал Никита. Он также поделился страшной историей: «В этом лифте люди однажды пролетели несколько этажей. То есть кабина резко сорвалась вниз, и они подумали, что падают. Потом она замедлилась».

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Жильцы регулярно жалуются на застревания в кабинах, рывки и остановки во время движения, а также на посторонние звуки (стуки и скрипы). Особенный страх вызвало видео, на котором зафиксировано движение кабины с не полностью закрытыми дверями.

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Проблемы возникли и с панорамным лифтом. После снятия защитной обшивки (плит ОСБ, которыми обшили кабины на время ремонтов) в декабре 2024 года обнаружились многочисленные сколы, царапины и трещины на фасадном остеклении. Кроме того, стекла оказались сильно загрязнены с внешней стороны.

Жители также жалуются на дефекты лифтовой шахты панорамного лифта: незащищённые от разрушения швы из монтажной пены и отсутствие ветрозащиты, что приводит к нарушению условий работы лифта и увеличению теплопотерь.

Особенно возмущает жильцов то, что за ремонт и обслуживание неисправных лифтов приходится платить им самим. По их словам, только за замену тяговых канатов они заплатили более 34 000 рублей. «Мы считаем, что нашей вины в этом нет. На момент поломок дому ещё не было двух лет, а гарантийные обязательства в нашей стране никто не отменял», — возмутились жильцы.

Позиция обслуживающей организации

ООО «Хэппи Планет», обслуживающая организация комплекса «Минск-Мир», объяснила большинство сбоев нарушением правил эксплуатации лифтов. По словам первого заместителя директора Романа Мамедова, частые причины поломок:

неправильная погрузка строительных материалов (без герметичной упаковки)

неравномерное распределение груза

попадание строительного мусора в порожки дверей и на элементы лифтовой шахты

удержание дверей руками при закрытии.

Мамедов заявил, что после окончания активной фазы ремонтов в квартирах количество заявок о неисправностях лифтов в домах комплекса «Минск-Мир» значительно сокращается.

Что касается внешних загрязнений панорамного лифта, то «Хэппи Планет» направила письмо подрядной организации с требованием устранить их в рамках гарантийных обязательств. Замена повреждённых стеклопакетов шахты панорамного лифта также будет производиться за счёт подрядчика.

В организацию, выполнявшую строительно-монтажные работы, направлено письмо-вызов для проведения комиссионного обследования шахты лифта в части заделки швов. А работы в шахте, заверили в компании, выполнены по проекту.

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