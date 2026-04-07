ECMWF спрогнозировал в Беларуси до 3 см снежного покрова к 10 апреля. Карта

Опубликовано: 07.04.2026 14:16 , Обновлено: 07.04.2026

Европейская модель прогнозирования погоды ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды) предсказала образование в юго-восточной части Беларуси к полудню 10 апреля 1–3 см снежного покрова. Для весеннего месяца в наших широтах это необычно.

По [link href=“https://t.me/nadvorie/21799?single” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] данным [/link] канала Nadvorie, над восточной Европой с 8 по 12 апреля будет находиться обширный высотный циклон, представляющий собой огромный резервуар холодного воздуха. Именно он может помочь образованию снежного покрова на Гомельщине.

“Наличие высотного вихря создаёт отличнейшие условия для образования в приземном слое циклонов. Один из них, зародившись на Нижней Волге вечером 8 апреля, смещаясь в ночь на 10 апреля, подойдёт к Беларуси и посыпет наш юго-восток снежком”, - предупредил синоптик канала.

Тем не менее, прогноз является предварительным и не обязательно приведет к образованию снежного покрова на почве.

В том же Белгидромете (Белорусском гидрометеорологическом центре) на 10-12 апреля прогнозируют слабые гололедные явления, а температуру на 1-6°C ниже нормы. Причем осадки будут локальными и кратковременными.