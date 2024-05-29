"Э, ты что делаешь?!" — Появилось видео, как BMW прорывался из Литвы в Беларусь через "народных дружинников"

🎥 Видео

Опубликовано: 29.05.2024 13:21 , Обновлено: 29.05.2024

В Сети опубликовали видео, на котором показали конфликт водителя BMW с так называемыми "народными дружинниками" - людьми в светоотражающих жилетках, которые стоят в очередях на границе и помогают одновременно сохранять там порядок. Недалеко от пункта пропуска "Шальчининкай" (с белорусской стороны - "Бенякони") мужчина вступил с "дружинниками" в словесную перепалку, а затем внезапно поехал к границе, хоть дежурившие перекрыли ему дорогу.

По информации портала Autogrodno.by, вечером 27 мая на литовской стороне водитель BMW XP с литовскими номерными знаками стал объезжать очередь. Возле пункта пропуска “Шальчининкай” дорогу ему перекрыли “дружинники”. На видео слышен их разговор с водителем.

“Оставляйте техпаспорт и проезжайте на погранпереход, на обратном пути отдаем. Если нет, оставляйте машину здесь и проходите пешком. Иначе мы не пропустим”, - предупредил “дружинник”.

Водитель ответил, что заснимет разговор на видео и вызовет полицию.

“Снимайте, вызывайте свою полицию, они приезжают постоянно, мы знаем их по именам”, – сказали “дружинники”.

Затем водитель начал ехать медленно, мужчины стали бить руками по капоту машины, авто ускорилось, в результате чего один “дружинник” упал на асфальт.

“Э, ты что делаешь?!” - возмутился один из дежуривших.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=2XnZFFp1jwY&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fautogrodno.by%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMjM4NTE&feature=emb_title

Как рассказал портал Autogrodno.by, после этого водитель остановился, на место происшествия приезжала полиция, разбирательство длилось несколько часов до позднего вечера. “Насколько нам известно, правовых последствий у этой истории не было”, - дополнило медиа.

Ранее Telegraf.news публиковал видео, на котором показано, как нелегальные мигранты пересекают белорусско-польскую границу. На кадрах видно, что для того, чтобы преодолеть заградительный забор, установленный практически по всему периметру границы, мужчины использовали домкрат и небольшую лестницу.

В Сети показали, как нелегальные мигранты с помощью домкрата и лестницы преодолевают польский забор на границе с Беларусью