"Дядька какой-то решил, что жена из дома выгнала" — Минчанин рассказал, зачем зимой ходит по улице в майке и шортах

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Опубликовано: 28.12.2023 11:53 , Обновлено: 28.12.2023

В Минске местный житель Александр уже вторую зиму выходит на улицу в одной майке, шортах и кедах, чем вызывает любопытство и непонимание у прохожих. Он объяснил, почему решил надевать теплые куртку или пальто в холод и снег.

Александру 56 лет, он родом из Брестской области. Учился в БГУФК, работал тренером, но сейчас занимается мебелью.

Как рассказал мужчина в интервью агентству “Минск-Новости”, все началось 1 сентября 2022 года. Тогда было прохладно, но он по привычке вышел на улицу в майке и шортах.

“Спросил сам себя, что чувствую. Да, прохладно, но приятно”, — поделился он. Так, “в одном слое тряпок”, Александр проходил всю осень и решил продолжить в декабре.

“У меня спрашивали, мол, ты не дурак случаем? Нет! В подтверждение тому, что я не идиот, носил с собой одежду”, — рассказал он.

Мужчина отметил, что “чувствовал я себя бодрячком” и “в процессе я понял, что от меня нужно одно — не бояться и выйти на улицу, как хочется”.

Фото: Минск-Новости

“Некое ощущение свободы”

“По поводу ощущений, чувствую ли я холод. Конечно, чувствую! Но по факту любое мое передвижение идет из точки в точку: улица — помещение, из холода в тепло. В пути зависаю на воркаут-площадке, скажем так, подогреваюсь, и в путь”, — объяснил Александр.

Герой интервью утверждает, что ни разу за это время не болел. Кроме того заметил, что у него “стала меняться походка”.

“Если на холоде расслабить мышцы, приходит некое ощущение свободы. И, когда я в процессе адаптировал организм к этой свободе, стала меняться походка. Она не грузная, наоборот, летняя”, — считает он.

Еще один плюс, по его словам, экономия на одежде.

Фото: Минск-Новости

“Мир жестко не принимал такое”

Рассказал Александр и про реакцию окружающих. Он поделился, что “в прошлом году я ощущал взгляды всеобщего осуждения”.

“Это очень чувствовалось. Мир жестко не принимал такое. Наверное, месяца два осени, куда бы я ни зашел, чувствовал по взглядам — «мужик, а ты идиот!».

А один раз, возле него остановилась машина: “Вылез в окно дядька какой-то и кричит, мол, давай подвезу. Решил, что жена из дома выгнала. А потом кто-то куртку на улице снял, чтобы я погрелся”.

Также мужчина замечал, что “у большинства в глазах — страх и холод”, и только у некоторых — радость. Хотя при это м подчеркнул, что его походка “меняет реакцию людей”.

“Если человеку комфортно, пусть себе идет! — резюмировал Александр.

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