Двум польским священникам не продлили разрешение на служение в Беларуси

Опубликовано: 10.03.2026 09:26 , Обновлено: 10.03.2026

Двум польским священникам, Адаму Страчинскому и Павлу Кручеку, которые более 10 лет служили в Брестской области, не продлили разрешения на религиозную деятельность в Беларуси. Об этом сообщил на днях сообщил епископ Пинский Антоний Демьянко.

“Пинская епархия не получила разрешения от государственных органов на дальнейшее служение священников в наших приходах”, - такова официальная причина отстранения от служения, указанная на сайте Пинской епархии. Причина отказа в продлении разрешения на служение ксендзам не называется.

В минувшее воскресенье, 8 марта, Адам Страчинский и Павел Кручек провели свои последние службы в белорусских приходах и попрощались с верующими.

Отец Адам Страчинский служил настоятелем приходов в Ивацевичах, Коссово и Вольке в течение последних 11 лет, отец Павел Кручек последние 13 лет был настоятелем костёлов в Иваново, Дрогичине и Бездеже. Таким образом, сразу шесть приходов в Брестской области остались без пастырского попечения.

Епископ Антоний Демьянко признал, что ввиду ограниченного количества местных священников и сокращения числа священников, оказывающих духовную поддержку католикам, Пинской епархии будет “очень трудно обеспечить все приходские общины регулярным пастырским попечением”. Тем не менее, епископ Пинский пообещал не оставлять местных католиков без духовной заботы и поддержки.

Напомним, в прошлом месяце на 81-м году жизни скончался епископ Казимир Великоселец. Он был старейшим католическим епископом Беларуси.

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