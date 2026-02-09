Умер старейший католический иерарх Беларуси

Опубликовано: 09.02.2026 07:33 , Обновлено: 09.02.2026

В воскресенье, 8 февраля, на 81-м году жизни скончался епископ Казимир Великоселец. Он был старейшим католическим епископом Беларуси.

О смерти старейшего католического иерарха сообщили в пресс-службе Римско-католической церкви Беларуси.

По информации портала Catholic.by, епископ Казимир Великоселец скончался в Гомельском городском кардиологическом центре. Ещё утром он совершил воскресную мессу в гомельском костёле, при котором он проживал в последние годы.

Казимир Великоселец с 1992 года служил генеральным викарием Пинской епархии и одновременно - деканом Баранавичского деканата и настоятелем церкви Воздвижения Святого Креста в Баранавичах.

В Гомель священнослужитель перебрался в 2013 году. Там он открыл новый приход Успения Пресвятой Богородицы. 15 августа 2018 года он освятил крест и землю для строительства нового храма, а 16 ноября того же года — временную часовню.

После достижения 75-летнего возраста в мае 2020 года полномочия епископа Казимира Великоселеца были продлены еще на два года, а в январе 2021 года Папа Франциск назначил его апостольским администратором Минско-Могилёвской архиепархии после отставки с этого поста архиепископа Тадеуша Кондрусевича. На этой должности Великоселец оставался до октября 2021 года, после чего продолжал исполнять полномочия викарного архиерея Пинской епархии до 10 октября 2024 года.