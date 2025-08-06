Два новых и 26 переизданных. Что добавили в белорусские школьные учебники, рассказали в Академии образования
К новому учебному году для белорусских школьников подготовили 28 учебников и учебных пособий. Среди них два совершенно новых и 26 переизданных, в которые внесли ряд изменений, рассказала начальник методического центра Академии образования Людмила Романовская.
Новыми пособиями станут учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 3-го класса и по истории Беларуси в контексте всемирной истории для 11-го класса.
Основные изменения коснулись содержания переизданных пособий. По словам Романовской, в них сделали упор на «повышение воспитательного потенциала».
Задачи про реки и заводы
Так, по словам представителя Академии образования, в учебниках появились задачи и тексты о достижениях и культурном наследии Беларуси.
Например, в учебнике по математике для 5-го класса теперь можно встретить задачи об озере Нарочь, реках Беларуси, стадионе «Динамо» и Добрушском фарфоровом заводе.
А пособие по химии для 9-го класса познакомит школьников с работой «Гродно Азота» и «Беларуськалия». В учебники также добавили информацию о развитии в стране атомной энергетики, машиностроения и сельского хозяйства.
Учебники по иностранным языкам дополнили так, чтобы ученики могли лучше представлять Беларусь и её культуру в общении с иностранцами, заявила Романовская.
Единая навигация и инструкции
Кроме того, по словам Романовской, во всех учебниках продолжили работу по улучшению оформления. Это касается шрифтов и других выделений, чтобы ученикам и родителям было легче понять, какой материал является основным, а какой — дополнительным.
Кроме того, во все пособия для 5-11 классов теперь обязательно вносится статья о том, как правильно работать с книгой, чтобы облегчить самостоятельное изучение материала.
Электронные версии учебников доступны по ссылке.
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