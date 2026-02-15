Два циклона испытают простых белорусов, коммунальщиков и водителей. Когда -29°C сменится +1°C

Опубликовано: 15.02.2026 15:54 , Обновлено: 15.02.2026

Беларусь, кажется, вступает в неделю погодных контрастов и даже экстремальных явлений. В то время как юго-восточные регионы республики оказались во власти циклона «Вивиана», несущего сильные снегопады и метели, на северо-запад страны идёт арктический антициклон, из-за которого столбики термометров могут опуститься до -29 градусов.

Без сомнений, новая рабочая неделя станет серьёзным испытанием как для коммунальных служб, так и для автомобилистов, да и для всех жителей страны. Резкие перепады температур, обильные осадки и полный набор зимних «радостей» — от гололедицы и снежных заносов до 25-градусных морозов.

Атака «Вивианы» и дыхание Арктики

Основным ньюсмейкером начала недели станет южный циклон по имени «Вивиана». Как сообщил погодный Telegram-канал «Метеовайб», он спешит с территории Румынии на северо-восток Украины, задевая своими фронтальными разделами юго-восточные области Беларуси.

«Ночью 16 февраля по юго-восточной половине Беларуси он принесет снег и метель. По Гомельской и юго-востоку Могилевской области — сильный снег. Высота сугробов там может вырасти на 10–15 см», — предупредил автор канала, не забыв про ветер, который может усиливаться до 15 метров в секунду.

В то же время, как отмечает в своём прогнозе государственный Белгидромет, погода на остальной территории страны будет формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления в холодной арктической воздушной массе.

Telegram-канал Nadvorie уточнил, что экстремально холодный воздух поступит прямо со Скандинавии, и ситуация накаляется буквально с каждой минутой.

«К нам в регион начала поступать очень холодная воздушная масса со Скандинавии. В Балтийских странах сегодня ночью и под утро наблюдались, не побоюсь этого слова, экстремально низкие температуры воздуха; несколько метеостанций зафиксировали ниже -25°, а м/с [метеостанция] Елгава (Латвия) – -30.3°», — рассказал данные в канале «Nadvorie», уточнив, что белорусов пока спасал плотный облачный покров, не давший температурам опуститься до самых минимумов. Но это ненадолго?

Вот и метеоролог Дмитрий Рябов предупредил про настоящие температурные да и вообще погодные качели.

«Февраль — месяц контрастов, и его очередная неделя полностью это подтвердит. Погода будет очень неустойчивая. Начало недели откроет морозную тему, подарив нам солнце и свежее арктическое дыхание. Однако холодный ветер добавит дискомфорта, и по ощущениям будет казаться еще холоднее», — предупредил знаменитый телесиноптик Рябов.

Именно поэтому самую холодную ночь на неделе все четыре метеоисточника ожидают со вторника на среду. Белгидромет прогнозирует, что в ночь на 18 февраля температура воздуха может понизиться до -29°C по северу страны. А Nadvorie подтвердило эти опасения, сославшись на расчёты ведущих глобальных моделей. Британская модель UKMO (Метеорологического бюро Великобритании) и канадская GEM (Глобальная модель прогноза погоды) также видят очаг экстремального холода в северных районах Беларуси и на границе со странами Балтии.

Однако уже в середине недели ситуация начнёт меняться. В среду через территорию республики начнёт проходить влажный атмосферный фронт с запада. «Он принесет небольшой снег, как напоминание, что зима еще не сказала последнего слова», — пишет Рябов.

К выходным ожидается очередная трансформация погоды. С юго-запада Европы подойдут новые фронты, которые принесут с собой не только осадки, но и тепло. В воскресенье дневная температура на большей части территории приблизится к нулевой отметке, а по юго-западу даже ожидается слабая оттепель до +1°C. В общем, из огня да в полымя.

А это значит, что изо дня в день белорусам нужно будет готовиться к совершенно разным напастям. Тут и экстремальный холод, когда лучше ограничить время пребывания на улице, а затем гололедица и снежные заносы, когда несладко придётся водителям и коммунальщикам. Чуть позже придут туманы, когда видимость будет падать до 500 метров, а может, и ниже.

Погода по дням (сводка по Беларуси):

Понедельник, 16 февраля:

Ночь: -10..-17°C, по северо-западу до -24..-27°C. На юго-востоке (Гомельская, Могилёвская обл.) сильный снег, метель, заносы.

День: -6..-12°C. Переменная облачность, на юго-востоке снег.

Вторник, 17 февраля (самый холодный день):

Ночь: -12..-29°C (самые низкие температуры по северу и северо-западу). Малооблачно, преимущественно без осадков.

День: -6..-13°C. На западе страны местами небольшой кратковременный снег.

Среда, 18 февраля:

Ночь: От -7°C на юго-западе до -25°C на северо-востоке.

День: -4..-10°C, по западу до -1..-3°C. Облачно, на большей части страны снег, днём на западе возможен мокрый снег и слабый гололёд.

Четверг, 19 февраля:

Ночь: -7..-13°C.

День: От -1°C по юго-западу до -8°C на северо-востоке. Влияние фронтов с юго-запада. Осадки (снег), местами туман, гололёд.

Пятница, 20 февраля:

Ночь: -3..-11°C (по юго-западу теплее).

День: От +1°C на юго-востоке (Гомельская обл.) до -8°C на северо-востоке. Осадки, наиболее интенсивные по югу. Северо-восточный ветер. Гололедица.

Суббота, 21 февраля:

Ночь: 0..-7°C.

День: Около -8°C. Снег, по юго-востоку сильный. Ветер северо-западный порывистый.

Воскресенье, 22 февраля: