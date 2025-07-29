Два белорусских вуза объявили срочный допнабор. Куда ещё можно успеть подать документы?

Опубликовано: 29.07.2025 09:25 , Обновлено: 29.07.2025

Два белорусских вуза объявили дополнительный набор на места, оставшиеся свободными после основного этапа вступительной кампании. Такую информацию с пометкой "срочно" распространила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Узнали, куда ещё могут успеть подать документы абитуриенты.

Не смогли набрать запланированное количество абитуриентов в отведённые Министерством образования основные сроки две белорусские сельскохозяйственные академии:

Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия в Горках Могилёвской области,

Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия ветеринарной медицины.

Вакантные места в этих вузах, по данным Минсельхозпрода, остались по двум специальностям:

ветеринарная медицина,

производство продукции животного происхождения.

Срочность объявления объясняется тем, что прием документов в дополнительный набор также ограничен по срокам и заканчивается уже сегодня, 29 июля .

На зачисление (которое, кстати, должно быть уже завтра, 30 июля) могут рассчитывать следующие категории абитуриентов:

сдавшие централизованное тестирование или централизованный экзамен по химии и биологии,

имеющие на руках аттестат об общем среднем образовании особого образца с награждением золотой (серебряной) медалью,

имеющие на руках диплом о профессионально-техническом образовании с отличием, подтверждающий получение профессионально-технического образования с общим средним образованием,

имеющие на руках диплом о среднем специальном образовании с отличием.

Ранее Telegraf.news рассказал, что министр образования Андрей Иванец, озвучивая предварительные результаты приёмной кампании в белорусских вузах 23 июля, заявил о её “практически стопроцентной результативности”. Он рассказал, на каких специальностях зафиксированы рекордные цифры поступающих.

Иванец заявил о «рекордном» наборе будущих педагогов в вузах. А на каких специальностях недобор?