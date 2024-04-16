"Думал, это газовая камера" — В TikTok разошлись во мнениях, когда увидели одно из общежитий в центре Минска

🎥 Видео

Опубликовано: 16.04.2024 16:59 , Обновлено: 16.04.2024

Молодой специалист опубликовала в TikTok видео, на котором показала общежитие в центре Минска, которое ей предложили для работы по распределению. Судя по всему, предложенными условиями девушка оказалась недовольна.

Сперва белоруска спустилась в подвал здания, где находится душевая комната. На видео отчётливо видны несколько кабинок и достаточно старый ремонт. Девушка отметила, что “зрелище это не из приятных”, и отправилась показывать кухню. После того, как на ролике промелькнул туалет, она озвучила “коммуналку в этих хоромах” — 150 рублей. “Завтра поеду смотреть другую…” — обнадёживающе написала пользовательница TikTok.

Интересно, что некоторые белорусы не поверили в правдивость этого видео. Многие просили скинуть адрес и название организации, которой оно принадлежит.

“Кульман, 4. Вход со двора. Можете посетить. С лицевой стороны дома (с улицы) есть паб и кондитерская”, — тут же ответила автор.

“То есть зимой из душа нужно выходить с мокрой головой сразу на улицу?” — удивилась под роликом одна из пользовательниц соцсети.

Были и те, кто не разделял негодование молодого специалиста по поводу неподходящих условий для жизни. Так, например, девушке предложили “снять квартиру, если всё так плохо”.

“Они-то снимут, только в Польше. А затем мы кричим, что специалистов не хватает…” — ответил предыдущему пользователю кто-то в обсуждении.

“Я думал, это газовая камера, а это оказалась душевая…” — высказал мнение ещё один из белорусов. Другой написал:

“150 рублей платят вам, чтоб вы там жили?”

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники УВД Гродненского облисполкома решили провести эксперимент, чтобы на собственном опыте показать белорусам, что можно пить перед тем, как сесть за руль, а от чего лучше воздержаться. В испытании приняли участие кефир, валерьянка, безалкогольное пиво, конфеты и кофе с ликёром, а также тёмный квас.

«Эффекта не почувствовал» — Белорусские милиционеры выпили валерьянку, безалкогольное пиво и кефир. Что показал алкотестер?