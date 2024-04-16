"Эффекта не почувствовал" — Белорусские милиционеры выпили валерьянку, безалкогольное пиво и кефир. Что показал алкотестер?

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Опубликовано: 16.04.2024 14:17 , Обновлено: 16.04.2024

Сотрудники УВД Гродненского облисполкома решили провести эксперимент, чтобы на собственном опыте показать белорусам, что можно пить перед тем, как сесть за руль, а от чего лучше воздержаться. В испытании приняли участие кефир, валерьянка, безалкогольное пиво, конфеты и кофе с ликёром, а также тёмный квас.

Например, один из сотрудников пресс-службы за раз съел шесть белорусских конфет с алкогольной начинкой. Говорит, эффекта не почувствовал, однако алкотестер сразу после «перекуса» показал 2,3 промилле. Через десять минут проверку повторили, и на приборе уже были “нули”.

Схожий эффект наблюдался и у валерьянки. Если сразу после употребления алкотестер показал превышение, то спустя какое-то время результат аннулировался.

А что с остальными продуктами?

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