Белорус отсудил у владельца заправки 1200 рублей за "физические и нравственные страдания". Что случилось?

Опубликовано: 11.06.2024 11:32 , Обновлено: 11.06.2024

В суде Заводского района Минска рассказали о необычном иске, который поступил к ним в июле прошлого года. Водитель приехал на одну из столичных АЗС, чтобы заправить автомобиль, однако поскользнулся на разлитом бензине, упал и сломал ногу. После инцидента мужчина обратился в суд, где взыскал с владельца заправки компенсацию морального вреда. Однако компанию такое решение не устроило.

Согласно материалам дела, опубликованным на Национальном правовом Интернет-портале, в больнице пострадавшему диагностировали закрытый перелом обеих лодыжек левой голени. Мужчина более трёх месяцев не работал и «испытывал физические и нравственные страдания».

В итоге белорус вместе с супругой обратились в компанию с требованием возместить моральный вред, однако просьбы остались без ответа. Тогда мужчина пошёл в суд, который постановил взыскать с владельца АЗС:

1200 рублей – компенсация морального вреда;

2284,92 рубля – в пользу общества защиты прав потребителей;

1200 рублей – штраф, из них 120 рублей — обществу защиты прав потребителей, 1080 рублей – в доход местного бюджета;

225,25 рублей– госпошлина.

Ответчик не согласился с решением суда и подал апелляцию. По его словам, сотрудники провели внутреннюю проверку, в ходе которой установили, что топливо на АЗС не проливалось. Компания заверяла, что операторы заправки в тот день убирали и контролировали состояние ТРК. Также владелец утверждал, что участковый провёл осмотр места падения в тёмное время суток, спустя 5 часов, а на осмотр не были приглашены работники АЗС.

В итоге судебная коллегия частично отменила решение суда. Согласно материалам дела, площадка, где проходила заправка авто, содержала следы нефтепродуктов, на которых и поскользнулся клиент, – пятно тёмного цвета было видно на видо с камеры наблюдения. Это значит, что место всё-таки не отвечало требованиям безопасности, передало издание “Автобизнес”.

Апелляционный суд пришёл к выводу, что суд Заводского района Минска неправильно руководствовался Законом «О защите прав потребителей», поэтому отменил решение о взыскании 2284,92 рублей и 1200 рублей штрафа. Размер госпошлины снизили с 225,25 рублей до 111 рублей, поскольку были “удовлетворены требования о взыскании компенсации морального вреда”. В остальном решение суда осталось без изменений.

Ранее telegraf.news писал, что житель Могилёва подал иск на владельца одного из паркингов города. Мужчина рассказал, что в ноябре 2023 года из-за скользкого пола разбил собственный автомобиль. Приехавшие на место ДТП сотрудники ГАИ установили, что правила дорожного движения при этом белорус не нарушал.

Водитель в Могилёве разбил автомобиль из-за скользкого пола. Сколько отсудил у владельца паркинга?