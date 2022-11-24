ДОСААФ и БПЦ договорились вместе помогать белорусам верить "в доброе будущее"

Опубликовано: 24.11.2022 11:55 , Обновлено: 13.11.2024

ДОСААФ и Белорусская православная церковь (БПЦ) подписали план сотрудничества на 2023 год. Замглавы организации заявил, что это необходимо для патриотического воспитания и популяризации духовно-нравственных ценностей.

“Нигде ни одно соревнование, которое проводит ДОСААФ, ни тематические мероприятия – День ДОСААФ, показ нашей новой техники – не проходят без священнослужителей. Помогают им верить, самое главное, в доброе будущее нашей страны, необходимость подготовки к ее защите”, - [link href=“https://ont.by/news/dosaaf-i-belorusskaya-pravoslavnaya-cerkov-podpisali-plan-sotrudnichestva-na-2023-god” target=“_blank” rel=“noopener”] заявил [/link] зампред центрального совета ДОСААФ Беларуси Владимир Сероштан.

[info_b]Напомним, что ДОСААФ - это не просто сеть автошкол по всей Беларуси. Расшифровывается ее название как “Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту”.[/info_b]

В свою очередь, глава БПЦ Вениамин выказал надежду, что подписанный план сотрудничества позволит священникам его церкви “прийти в ДОСААФ по месту проживания и провести беседу с людьми”.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Белорусской православной церкви Вениамин заявил 8 ноября, что под Минском в Тарасово строят детскую церковь. Называться она будет «Отрада и утешение».

БПЦ решила построить под Минском детскую церковь. Чем будет отличаться?