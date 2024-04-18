"Дойдём до каждого!" — МВД объявило об усилении мониторинга в интернете. За кем решили следить?

Опубликовано: 18.04.2024 11:16 , Обновлено: 18.04.2024

МВД Беларуси усилило мониторинг за пользователями в сети интернет из-за событий в Подмосковье и сообщило о поимке вооружённого "экстремиста". Об этом ведомство рассказало в свойм телеграм-канале.

По данным телеграм-канала силового ведомства, сотрудники ГУБОПиК смогли идентифицировать и задержать “активного участника деструктивных телеграм-каналов”.

По информации МВД, им оказался 27-летний наркозависимый житель Барановичей, который занимался “черным копательством и коллекционировал оружие”. Также в ведомстве отметили, что он имел “глубокие познания в стрелковом оружии”, умел изготавливать и использовать горючие смеси и взрывчатые вещества.

При осмотре его места его жительства оперативники обнаружили большое количество стрелкового оружия и боеприпасов, среди которых пистолеты, пулеметы, гранаты, патроны, а также средства связи и холодное оружие. Весь арсенал изъяли и направили на экспертизу. Действиям задержанного будет дана правовая оценка.

Скриншот: телеграм-канал МВД Беларуси

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“МВД обладает достаточно широким спектром форм и методов оперативной работы, техническими средствами и специальным программным обеспечением, которые позволяют эффективно идентифицировать злоумышленников. Запомните, никакие средства анонимизации не помогут, дойдем до каждого!”, — предупредили сотрудники МВД в своём телеграм-канале.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Минская милиция задержала 22-летнего жителя столицы по подозрению в действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом ведомство сообщило в своём телеграм-канале.

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