Доберется ли мокрый снег из Литвы до Беларуси? В Белгидромете пообещали температурные качели от 0° до 23°C

Опубликовано: 01.05.2023 11:26 , Обновлено: 01.05.2023

Погода в Беларуси 2-4 мая будет неустойчивой. О чем свидетельствуют прогноз Белгидромета. И это в то время, как в соседней Литве обещают мокрый снег.

Все дело в антициклоне, который двигается с востока Литвы на запад Беларуси. Видимо, из-за него днем 2 мая (вторник) в Белгидромете объявили штормовое предупреждение, рассказав, что местами по северо-западной половине Речбпулики ожидаются грозы, в отдельных районах страны - усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

Белорусские синоптики пообещали на 2 мая , что температура будет колебаться от +1..+6°С ночью, (на восточной половине страны местами даже заморозки 0..-3°С) до +17..+23°С днём.

3 мая атмосферный фронт из Балтики принесет в Беларусь прохладные воздушные массы и облачную с прояснениями погоду. Уже по всей территории Республики охватят дожди, а местами даже ожидаются грозы.

“Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +10..+17°С, по юго-востоку республики до +21°С”, - рассказали в Белгидромете о прогнозе на 3 мая.

4 мая пообещали дожди только местами и облачную с прояснениями погоду. Температура воздуха ночью опустится до +1..+7°С. При этом, при прояснениях, а по северу страны во многих районах, метеорологи предсказали заморозки 0..-3°С, а днем температура не превысит +9..+16°С.