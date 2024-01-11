Минчанам предложили искупаться прямо на футбольном стадионе

Опубликовано: 11.01.2024 18:49 , Обновлено: 11.01.2024

Национальный Олимпийский стадион "Динамо", который является главной ареной футбольной сборной Беларуси, удивил минчан неожиданным предложением: вместо спортивных мероприятий на следующей неделе там организуют массовые купания.

Дело в том, что в ночь с 18 на 19 января православные белорусы будут отмечать праздник Крещения Господня. Традиционно в эти дни на водоёмах и в церквях организуют крещенские купания: люди верят, что посредством троекратного погружения в освящённую прорубь-иордань они очистятся от грехов. Несмотря на столь вольную трактовку народной традиции (а далеко не церковного обряда, как полагают некоторые), священнослужители, как правило, не отказывают в освящении импровизированных купелей даже за пределами церквей.

В этом году минчанам даже не придётся ехать на окраину или вовсе за город, чтобы окунуться в прорубь. Совершить православный ритуал руководство “Динамо” предложило всем желающим прямо на территории стадиона, в центре Минска. Там 18 и 19 января пообещали установить передвижную купель, да ещё и с баней.

“Каждый участник будет иметь уникальную возможность в центре Минска окунуться в освященную воду”, - заверили организаторы “Крещенских купаний” на “Динамо”.

Они также пообещали гостям “свежий воздух” и “любимые зимние забавы” - массовые катания на коньках, музыкальное сопровождение и прочие развлечения, а также “вкусную еду и напитки”.

Вход на мероприятие пообещали сделать свободным, а работать мобильная купель будет по следующему графику:

18 января — с 18:00 до 00:00,

19 января — с 8:00 до 18:00.

Ранее Телеграф рассказывал, что сама процедура ныряния в ледяную воду в январе при сильных морозах является крайне стрессовой для любого организма, особенно для людей с хроническими заболеваниями. Поэтому перед тем как решиться на этот шаг необходимо проконсультироваться с врачом и строго соблюдать советы медиков по безопасности.

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