В ГТК рассказали, кому не придётся платить за ввоз авто в Беларусь

Опубликовано: 25.07.2024 14:44 , Обновлено: 25.07.2024

В пресс-службе Государственного таможенного комитета рассказали, что белорусам, которые ранее проживали за пределами Республики и решили вернуться на Родину, разрешено ввозить с собой личные вещи, а также б/у автомобиль или мотоцикл без уплаты налогов. Тоже самое касается иностранцев, которые решили переехать в Беларусь.

“Допускается ввоз авто- и мототранспортного средства и прицепа к нему, но не более 1 единицы каждого вида, при условии, что они находились в собственности и были зарегистрированы на физлицо в течение не менее 6 месяцев до выдачи документа о переселении”, — подчеркнули белорусские таможенники.

При этом в ГТК отметили, что освобождением от уплаты таможенных пошлин и налогов можно воспользоваться в течение 18 месяцев с даты выдачи документа о переселении. Однако это касается только тех, кто ранее не пользовался такой возможностью. В пункте таможенного оформления нужно пройти по «красному» коридору, заполнить декларацию и представить соответствующие документы.

Ранее Telegraf.news писал, что литовские власти решили ужесточить правила экспорта автомобилей в Беларусь, которые до этого были приобретены в Евросоюзе. Новые требования к тем, кто захочет ввезти авто из ЕС, озвучили в Департаменте таможни Литвы.

Литва ужесточила правила ввоза авто из ЕС в Беларусь. Какие документы потребуют на границе?