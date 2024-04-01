"До границы - около 1 км" — К Беларуси приблизился пожар из России

Опубликовано: 01.04.2024 19:48 , Обновлено: 01.04.2024

В понедельник, 1 апреля, лесхозы Могилевской области подготовились к тушению лесного пожара, который движется к Беларуси со стороны России. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства лесного хозяйства.

“Сразу нескольких лесхозов Могилевской области принимают меры по недопущению перехода огня в лесной фонд со стороны Российской Федерации”, — сообщил телеграм-канал Минлесхоза.

По информации ведомства, пожар подбирается к территории Паньковскго лесничества, Костюковичского лесхоза, и до границы с Беларусью осталось около 1 км. К предстоящему тушению пожара привлекли силы и ресурсы из соседних Климовичского и Чериковского лесхозов.

Как сообщили в Минлесхозе, к предстоящей угрозе смогли подготовиться благодаря “предупреждению российских коллег”. Сейчас ситуацию на границе контролируют 15 должностных лиц гослесохраны и 6 единиц техники.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Беларуси 1 апреля ввели ограничения на посещение лесов во всех районах страны. Это следует из данных интерактивной карты Министерства лесного хозяйства.

Ограничения на посещение лесов ввели во всех районах Беларуси