До 750 BYN в день? В России профессия без особых требований догнала по ЗП программистов

Опубликовано: 28.10.2025 09:10 , Обновлено: 28.10.2025

В России профессия, войти в которую может практически любой желающий, поскольку она не требует от кандидата никаких особых навыков, догнала по уровню зарплат работников IT-сферы. На это указывают результаты исследования российской платформы для автоматизации отношений с самозанятыми "Консоль". Узнали, кто в соседней стране может зарабатывать до 750 рублей в день.

Такая высока оплата труда, как следует из данных “Консоли”, у обычных курьеров. Правда, лишь в одном российском городе - Москве. Там курьеры могут зарабатывать до 20,5 тыс. российских рублей в сутки, что эквивалентно примерно 750 белорусским.

Таким образом, условный московский курьер может получить зарплату среднестатистического белорусского программиста, сотрудника самой высокооплачиваемой сферы экономики по итогам сентября, всего за 8 дней (средняя номинальная зарплата в сфере информации и связи, согласно свежим данным Белстата, в сентябре составляла 5897,2 рубля).

В Санкт-Петербурге, втором в рейтинге российских городов с самой высокой зарплатой курьеров, представителю этой профессии придётся поработать куда больше, чтобы дотянуть до зарплаты среднестатистического белорусского айтишника. Ежедневный заработок питерских курьеров варьируется от 5 тыс. российских рублей (то есть от 184 белорусских) до 13 тыс. российских рублей (480 белорусских) за сутки. То есть зарплату в 5897,2 белорусского рубля питерским курьерам пришлось бы зарабатывать от 12 до 32 дней.

Впрочем, заработок российских курьеров в среднем по стране не дотягивает даже до средней белорусской зарплаты в целом. В месяц средний заработок российского курьера сегодня составляет 48 354 российского рубля, что эквивалентно 1 787 белорусским. Это почти в 1,5 меньше сентябрьской зарплаты среднестатистического белоруса (напомним, этот показатель в прошлом месяце составил 2746,4 рубля).

Даже в городе, расположившемся на третьем месте рейтинга зарплат курьеров - в Екатеринбурге, за месяц курьеры могут заработать всего 48 тыс. рублей (чуть больше 1,7 тыс. белорусских).

Ранее Telegraf.news рассказал, что показатель средней заработной платы белорусов в сентябре снова оказался ниже, чем в прошлом месяце. Однако в двух регионах страны, наоборот, среднестатистические белорусы стали зарабатывать чуть больше. Сравнили данные по регионам, а также узнали, у работников каких профессий в прошлом месяце зарплаты подросли на 87,4 рубля.

Средняя зарплата белорусов снижается второй месяц подряд. В каких двух регионах подросла?